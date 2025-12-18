https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/abd-tayvan-arasinda-111-milyar-dolarlik-silah-anlasmasi-pasifikte-gerginlik-artiyor-1101929929.html

ABD-Tayvan arasında 11.1 milyar dolarlık silah anlaşması: Pasifik’te gerginlik artıyor

ABD ve Tayvan, 11.1 milyar dolarlık kapsamlı bir silah paketi üzerinde uzlaştı. Roket sistemlerinden insansız saldırı araçlarına uzanan anlaşma, bölgede... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD ile Tayvan arasında açıklanan yeni silah paketi, son yılların en büyük askeri satışlarından biri olarak değerlendirildi. Toplam 11.1 milyar dolarlık anlaşmanın tamamlanması halinde, Washington’un Tayvan’a yaptığı en kapsamlı savunma desteklerinden biri hayata geçmiş olacak. Açıklamalara göre paket, sekiz ayrı kalemden oluşuyor. Bunlar arasında:Anlaşmanın ayrıntıları iki tarafın resmi makamları tarafından paylaşıldı.Çin’den sert tepki Anlaşmanın duyurulmasının ardından Çin’den sert açıklamalar geldi. Pekin yönetimi, Tayvan’ı kendi toprağı olarak gördüğünü bir kez daha vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun’un, “ABD’nin Tayvan bağımsızlığını desteklemek için güce başvurması geri tepecektir” dediği aktarıldı. Son dönemde Çin’e ait savaş uçakları ve donanma unsurlarının Tayvan çevresinde neredeyse her gün görüldüğü, bölgede geniş çaplı askeri tatbikatların yapıldığı hatırlatıldı.Tayvan caydırıcılık hedefliyor Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu silah alımlarının adanın kendini savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Bakanlığın, “Asimetrik savunma ve güçlü caydırıcılık, bölgesel barışın temelidir” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Anlaşmadaki bazı sistemlerin, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin önerdiği 40 milyar dolarlık özel savunma bütçesi kapsamında finanse edilmesinin planlandığı belirtildi.

