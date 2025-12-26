https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/budonun-bazi-seferleri-hava-kosullari-nedeniyle-iptal-edildi-1102248804.html
BUDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
BUDO'nun bugün sabah saatlerindeki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.