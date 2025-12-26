https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bilirkisi-tanik-ve-arabulucu-ucret-tarifeleri-yenilendi-1102255758.html

Bilirkişi, tanık ve arabulucu ücret tarifeleri yenilendi

Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi, tanık ve arabuluculuklarda 2026 yılında uygulanacak ücret tarifelerini yeniledi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı.Arabuluculukta ücretler nasıl?2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, her bir uyuşmazlık bakımından ücret, ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu.Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’den az olamayacağı yer aldı.Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödeniyor. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücret ödeniyor.Tanığa tazminat ödemesiYine Adalet Bakanlığı'nın 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'yle, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı belirlendi. Buna göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 TL'ye kadar ücret ödenecek.Tarifeye göre tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanıyor. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeniyor.Bilirkişilik ücret tarifesiBilirkişilere sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti belirleyen yeni tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci gerekli görülen hallerde bu ücreti düşürüp artırma yetkisine sahip.Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri ise şöyle:Öte yandan tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti de 5 bin 900 TL olarak belirlendi.

