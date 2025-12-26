https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bilirkisi-tanik-ve-arabulucu-ucret-tarifeleri-yenilendi-1102255758.html
Bilirkişi, tanık ve arabulucu ücret tarifeleri yenilendi
Bilirkişi, tanık ve arabulucu ücret tarifeleri yenilendi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk asgari ücret tarifelerini belirledi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T09:40+0300
2025-12-26T09:40+0300
2025-12-26T09:40+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
danıştay
türkiye
haberler
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8783f81bc7e841a0aaa077f07af0728e.jpg
Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi, tanık ve arabuluculuklarda 2026 yılında uygulanacak ücret tarifelerini yeniledi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı.Arabuluculukta ücretler nasıl?2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, her bir uyuşmazlık bakımından ücret, ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu.Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’den az olamayacağı yer aldı.Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödeniyor. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücret ödeniyor.Tanığa tazminat ödemesiYine Adalet Bakanlığı'nın 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'yle, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı belirlendi. Buna göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 TL'ye kadar ücret ödenecek.Tarifeye göre tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanıyor. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeniyor.Bilirkişilik ücret tarifesiBilirkişilere sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti belirleyen yeni tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci gerekli görülen hallerde bu ücreti düşürüp artırma yetkisine sahip.Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri ise şöyle:Öte yandan tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti de 5 bin 900 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazete-duyurdu-konya-il-emniyet-muduru-degisti-1092406327.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_e3114286bbc756c2c49b04b41c319eaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, danıştay, türkiye, haberler, tl
adalet bakanlığı, danıştay, türkiye, haberler, tl
Bilirkişi, tanık ve arabulucu ücret tarifeleri yenilendi
Adalet Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk asgari ücret tarifelerini belirledi.
Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi, tanık ve arabuluculuklarda 2026 yılında uygulanacak ücret tarifelerini yeniledi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Arabuluculukta ücretler nasıl?
2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.
Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, her bir uyuşmazlık bakımından ücret, ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu.
Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’den az olamayacağı yer aldı.
Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödeniyor. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücret ödeniyor.
Yine Adalet Bakanlığı'nın 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'yle, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı belirlendi. Buna göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 TL'ye kadar ücret ödenecek.
Tarifeye göre tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanıyor. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeniyor.
Bilirkişilik ücret tarifesi
Bilirkişilere sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti belirleyen yeni tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci gerekli görülen hallerde bu ücreti düşürüp artırma yetkisine sahip.
Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri ise şöyle:
İcra ve iflas daireleri
ile satış memurluklarında görülen işler için 2 bin 200 TL
Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL
İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL
Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde
görülen dava ve işler için 2 bin 800 TL
Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL
İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL
Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 2 bin 200 TL
Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200 TL
Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 6 bin 600 TL
Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL
Bölge Adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200 TL
Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla
görülen dava ve işler için 5 bin 100 TL
Öte yandan tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti de 5 bin 900 TL olarak belirlendi.