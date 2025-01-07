https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazete-duyurdu-konya-il-emniyet-muduru-degisti-1092406327.html

Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti

Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T00:58+0300

2025-01-07T00:58+0300

2025-01-07T00:58+0300

türkiye

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Eski Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise emekli edilmişti.Maksut Yüksek kimdir?Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972'de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğdu. 1994’te Polis Akademisi’nden mezun olarak İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başladı. Bingöl ve Zonguldak’ta İstihbarat Şube Müdürü, Eskişehir POMEM’de yöneticilik yaptı. 2016-2018 arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2018-2021 arası Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2021-2023 arasında ise Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı. 2023’te Güvenlik Daire Başkanlığı'na atandı. Kamu Yönetimi ve Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olup, birçok mesleki eğitim aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Maksut Yüksek Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

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