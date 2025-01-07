https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/resmi-gazete-duyurdu-konya-il-emniyet-muduru-degisti-1092406327.html
Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti
Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T00:58+0300
2025-01-07T00:58+0300
2025-01-07T00:58+0300
türkiye
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet müdürü
emniyet müdürlüğü
emniyet genel müdürü
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Eski Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise emekli edilmişti.Maksut Yüksek kimdir?Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972'de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğdu. 1994’te Polis Akademisi’nden mezun olarak İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başladı. Bingöl ve Zonguldak’ta İstihbarat Şube Müdürü, Eskişehir POMEM’de yöneticilik yaptı. 2016-2018 arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2018-2021 arası Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2021-2023 arasında ise Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı. 2023’te Güvenlik Daire Başkanlığı'na atandı. Kamu Yönetimi ve Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olup, birçok mesleki eğitim aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Maksut Yüksek Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/valilik-duyurdu-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1092401900.html
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konya, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet müdürü, emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
Resmi Gazete duyurdu: Konya İl Emniyet Müdürü değişti
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile eski Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut emekli edilmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı. Eski Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise emekli edilmişti.
Maksut Yüksek, 1 Ağustos 1972'de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğdu. 1994’te Polis Akademisi’nden mezun olarak İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başladı. Bingöl ve Zonguldak’ta İstihbarat Şube Müdürü, Eskişehir POMEM’de yöneticilik yaptı. 2016-2018 arasında İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2018-2021 arası Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2021-2023 arasında ise Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı. 2023’te Güvenlik Daire Başkanlığı'na atandı. Kamu Yönetimi ve Havacılık Güvenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olup, birçok mesleki eğitim aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Maksut Yüksek Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.