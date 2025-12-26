https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bati-seriada-issizlige-mahkum-filistinliler-ya-olecegiz-ya-da-ekmek-parasi-kazanacagiz-1102275696.html
Batı Şeria’da işsizliğe mahkum Filistinliler: Ya öleceğiz ya da ekmek parası kazanacağız
Batı Şeria'daki Filistinli işçiler, İsrail'e geçişlerinin yasaklanmasının ardından son derece ağır ekonomik ve sosyal koşullarla karşı karşıya. 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar öncesine kadar yaklaşık 390 bin Filistinli, İsrail'de çalışıyordu. Ancak çatışmaların ardından İsrail makamları bu işçilerin çalışma izinlerini toplu halde iptal etti ve ülkeyi terk etmelerini zorunlu kıldı.İki yıldır düzenli gelirden yoksun kalan birçok Filistinli, Batı Şeria'da yeni bir iş bulamıyor. Bu nedenle bazıları, tüm risklere rağmen, kaçak yollardan tekrar İsrail'e girmeye çalışıyor. Bu girişimler ise çoğu zaman can güvenliği ve özgürlükleri açısından ağır bedellerle sonuçlanıyor.Batı Şeria'da yaşayan Saeed Darawish, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı:Benzer bir tabloyu yaşayan bir diğer Batı Şeria sakini, Mahmoud Rajoub da işsizliğin baskısını ve riskin büyüklüğünü şu ifadelerle vurguladı:
Batı Şeria’daki Filistinli işçiler, İsrail’e geçişlerinin yasaklanmasının ardından son derece ağır ekonomik ve sosyal koşullarla karşı karşıya. 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar öncesine kadar yaklaşık 390 bin Filistinli, İsrail’de çalışıyordu. Ancak çatışmaların ardından İsrail makamları bu işçilerin çalışma izinlerini toplu halde iptal etti ve ülkeyi terk etmelerini zorunlu kıldı.
İki yıldır düzenli gelirden yoksun kalan birçok Filistinli, Batı Şeria’da yeni bir iş bulamıyor. Bu nedenle bazıları, tüm risklere rağmen, kaçak yollardan tekrar İsrail’e girmeye çalışıyor. Bu girişimler ise çoğu zaman can güvenliği ve özgürlükleri açısından ağır bedellerle sonuçlanıyor.
Batı Şeria’da yaşayan Saeed Darawish, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı:
İki yıldır çalışmıyoruz. Hiçbir gelir yok, tek çare İsrail’de iş aramak. Kendimi ve çocuklarımı doyurmak için oraya gitmek ve riske girmek zorunda kaldım. Ayrım duvarına kadar yürüdük, bir anda üzerimize ateş açıldı. Ne uyarı ateşi oldu, ne gaz, hiçbir şey. Eşyalarımızı aldık, arabaya dönüyorduk. Sağ ve sol bacaklarımdan vuruldum. Sağ bacağım ağır yaralandı. Yirmi gün tedavi gördüm, hayatımı kurtardılar. Ama 20 gün sonra doktorlar sağ bacağımın ampütasyonuna karar verdi.
Benzer bir tabloyu yaşayan bir diğer Batı Şeria sakini, Mahmoud Rajoub da işsizliğin baskısını ve riskin büyüklüğünü şu ifadelerle vurguladı:
İki yıldır işsiziz, bize yardım eden yok. Üç ay önce bariyere gittim, çünkü durumum kabul edilemez hale geldi. Ya öleceksin ya da yemek parasını kazanacaksın. Evde 9 çocuğum var. Son zamanlarda bariyer çevresinde çatışmalar, ateş sesleri arttı. Bariyere gitmeye devam ettim, başka çarem yok. Şimdi ise beni hapis ve 10 bin şekel para cezası bekliyor. Ya da 5 ay hapis. Bu işin şakası yok.