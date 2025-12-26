https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bati-seriada-issizlige-mahkum-filistinliler-ya-olecegiz-ya-da-ekmek-parasi-kazanacagiz-1102275696.html

Batı Şeria’da işsizliğe mahkum Filistinliler: Ya öleceğiz ya da ekmek parası kazanacağız

7 Ekim 2023’teki çatışmaların ardından İsrail’de çalışma izni iptal edilen on binlerce Filistinli işçi, Batı Şeria’da ağır yoksullukla boğuşuyor. Geçim derdine... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102275519_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_51874106c0af202a26b52a619353e7cd.jpg

Batı Şeria’daki Filistinli işçiler, İsrail’e geçişlerinin yasaklanmasının ardından son derece ağır ekonomik ve sosyal koşullarla karşı karşıya. 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar öncesine kadar yaklaşık 390 bin Filistinli, İsrail’de çalışıyordu. Ancak çatışmaların ardından İsrail makamları bu işçilerin çalışma izinlerini toplu halde iptal etti ve ülkeyi terk etmelerini zorunlu kıldı.İki yıldır düzenli gelirden yoksun kalan birçok Filistinli, Batı Şeria’da yeni bir iş bulamıyor. Bu nedenle bazıları, tüm risklere rağmen, kaçak yollardan tekrar İsrail’e girmeye çalışıyor. Bu girişimler ise çoğu zaman can güvenliği ve özgürlükleri açısından ağır bedellerle sonuçlanıyor.Batı Şeria’da yaşayan Saeed Darawish, yaşadıklarını Sputnik'e anlattı:Benzer bir tabloyu yaşayan bir diğer Batı Şeria sakini, Mahmoud Rajoub da işsizliğin baskısını ve riskin büyüklüğünü şu ifadelerle vurguladı:

