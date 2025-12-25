Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/bahis-sorusturmasi-30-gozlemci-pfdkye-sevk-edildi-1102246812.html
Bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol müsabakalarıyla ilgili bahis oynadıkları gerekçesiyle 30 gözlemciyi disiplin kuruluna sevk etti. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T22:11+0300
2025-12-25T22:11+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
yasadışı bahis
sahte bahis
hakem bahis skandalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından alınan tedbire göre, 5'i üst klasman, 25'i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci, 'tedbirli olarak' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen isimler şu şekilde:Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz KalkKlasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/futbolda-feto-sorusturmasi-lutfi-aribogan-hakimlige-sevk-edildi-1102245485.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_da693cb11815837d0d1a006861a6d548.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı

Bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

22:11 25.12.2025
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol müsabakalarıyla ilgili bahis oynadıkları gerekçesiyle 30 gözlemciyi disiplin kuruluna sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından alınan tedbire göre, 5'i üst klasman, 25'i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci, 'tedbirli olarak' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen isimler şu şekilde:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk
Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı
Lütfi Arıboğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda FETÖ soruşturması: Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала