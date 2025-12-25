https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/bahis-sorusturmasi-30-gozlemci-pfdkye-sevk-edildi-1102246812.html
Bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol müsabakalarıyla ilgili bahis oynadıkları gerekçesiyle 30 gözlemciyi disiplin kuruluna sevk etti. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından alınan tedbire göre, 5'i üst klasman, 25'i klasman olmak üzere toplam 30 gözlemci, 'tedbirli olarak' Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.Bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edilen isimler şu şekilde:Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz KalkKlasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı
