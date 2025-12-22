https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/guclu-bir-koruma-saglayan-dogal-bir-gunes-koruyucu-kesfedildi-1102042334.html
Güçlü bir koruma sağlayan doğal bir güneş koruyucu keşfedildi
Güçlü bir koruma sağlayan doğal bir güneş koruyucu keşfedildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, doğada şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir doğal güneş koruyucu molekül keşfetti. Bu bileşik, aşırı sıcak ortamlarda yaşayan bazı... 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T10:35+0300
2025-12-22T10:35+0300
2025-12-22T10:35+0300
sağlik
uv ışınları
güneş kremi
güneş koruyucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192548_0:58:601:396_1920x0_80_0_0_8b1f3ec22666e0638d1524d1527d41d7.jpg
Keşfedilen bu yeni bileşik, ısıyı seven siyanobakteriler adı verilen mikroskobik canlılar tarafından üretiliyor. Araştırmacılar, bu bakterilerin UV ışınlarına ve yüksek tuzlu ortamlara maruz kaldıklarında kendilerini korumak için özel bir madde salgıladığını belirledi.Yeni molekül: doğal ve güçlü bir UV kalkanıMeijo Üniversitesi'nden Profesör Hakuto Kageyama ve Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Rungaroon Waditee-Sirisattha liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından tanımlanan bu maddeye β-glukoz bağlı hidroksi mikosporin-sarkosin adı verildi. Kısaca söylemek gerekirse bu bileşik:Bu özellikleri sayesinde, güneş ışınlarının neden olduğu hücre hasarına karşı etkili bir savunma oluşturuyor.Güneş kremlerine doğal bir alternatif olabilirGünümüzde kullanılan bazı kimyasal güneş kremleri ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara ve çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle bilim insanları, doğal ve biyolojik olarak uyumlu güneş koruyuculara yönelmiş durumda.Yeni keşfedilen bu bileşik, doğada zaten var olduğu ve canlılar tarafından üretildiği için:Neden bu kadar önemli?Araştırmalar, bu molekülün daha önce bilinen benzer maddelere göre:sunduğunu gösteriyor. Bu da onu, hem güneş koruyucu ürünler hem de cilt bakım ve yaşlanma karşıtı ürünler için umut verici bir aday haline getiriyor.Bilim insanları, bu keşfin doğanın henüz tam olarak keşfedilmemiş büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguluyor. Aşırı koşullarda yaşayan mikroorganizmalar, insan sağlığı ve sürdürülebilir teknoloji için beklenmedik çözümler sunabiliyor.Araştırmacılar, bu doğal güneş koruyucu molekülün ilerleyen yıllarda çevre dostu ve güvenli güneş kremlerinin temel bileşenlerinden biri olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/romantik-stres-kalp-hastaliklari-icin-gizli-bir-risk-olabilir-1101871855.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192548_0:0:529:396_1920x0_80_0_0_651b2f413f8b35e074922da96d5605c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uv ışınları, güneş kremi, güneş koruyucu
uv ışınları, güneş kremi, güneş koruyucu
Güçlü bir koruma sağlayan doğal bir güneş koruyucu keşfedildi
Bilim insanları, doğada şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir doğal güneş koruyucu molekül keşfetti. Bu bileşik, aşırı sıcak ortamlarda yaşayan bazı mikroorganizmalar tarafından üretiliyor ve zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı güçlü koruma sağlıyor.
Keşfedilen bu yeni bileşik, ısıyı seven siyanobakteriler adı verilen mikroskobik canlılar tarafından üretiliyor. Araştırmacılar, bu bakterilerin UV ışınlarına ve yüksek tuzlu ortamlara maruz kaldıklarında kendilerini korumak için özel bir madde salgıladığını belirledi.
Yeni molekül: doğal ve güçlü bir UV kalkanı
Meijo Üniversitesi'nden Profesör Hakuto Kageyama ve Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Rungaroon Waditee-Sirisattha liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından tanımlanan bu maddeye β-glukoz bağlı hidroksi mikosporin-sarkosin adı verildi. Kısaca söylemek gerekirse bu bileşik:
UV-A ve UV-B ışınlarını emebiliyor
Hücreleri güneşin zararlı etkilerinden koruyor
Güçlü bir antioksidan
özelliğe sahip
Suda çözünebiliyor ve doğal
Bu özellikleri sayesinde, güneş ışınlarının neden olduğu hücre hasarına karşı etkili bir savunma oluşturuyor.
Güneş kremlerine doğal bir alternatif olabilir
Günümüzde kullanılan bazı kimyasal güneş kremleri ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara ve çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle bilim insanları, doğal ve biyolojik olarak uyumlu güneş koruyuculara yönelmiş durumda.
Yeni keşfedilen bu bileşik, doğada zaten var olduğu ve canlılar tarafından üretildiği için:
Ciltle daha uyumlu olabilir
Alerji riskini azaltabilir
Çevreye zarar vermeyen güneş kremlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir
Araştırmalar, bu molekülün daha önce bilinen benzer maddelere göre:
Daha yüksek serbest radikal temizleme kapasitesi,
sunduğunu gösteriyor. Bu da onu, hem güneş koruyucu ürünler hem de cilt bakım ve yaşlanma karşıtı ürünler için umut verici bir aday haline getiriyor.
Bilim insanları, bu keşfin doğanın henüz tam olarak keşfedilmemiş büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguluyor. Aşırı koşullarda yaşayan mikroorganizmalar, insan sağlığı ve sürdürülebilir teknoloji için beklenmedik çözümler sunabiliyor.
Araştırmacılar, bu doğal güneş koruyucu molekülün ilerleyen yıllarda çevre dostu ve güvenli güneş kremlerinin temel bileşenlerinden biri olabileceğini belirtiyor.