Anderson Talisca: Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Anderson Talisca, Brezilya yayın organı UOL’ye açıklamalarda bulundu. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde son sezona giren ve geleceği futbol kamuoyunda merakla takip edilen Anderson Talisca, ülkesi Brezilya’da yayın yapan UOL’a verdiği röportajda kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Odak noktasının Fenerbahçe olduğunu belirten Sambacı, "Tek odak noktam burası, Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak. Şu anda bu tür şeyleri düşünmüyorum. İleride evet, kim bilir. Bahia öncelik değil, bu tamamen ileride düşünülüp karar verilecek bir konu" ifadelerini kullandı.Brezilya milli takımıBrezilya Milli Takımı'na çağrılmayan Talisca konuyla ilgili "Ancelotti ile hiçbir zaman böyle bir temasım olmadı. Bir oyuncunun yapması gereken, kulübünde elinden gelenin en iyisini yapmak ve böylece milli takıma ulaşmaya çalışmaktır. Bu konuda sakinim. Ben burada işimi yapıyorum. Eğer çağrılırsam çağrılırım, çağrılmazsam da sorun değil. Çok fazla oyuncu var, Brezilya’da çok sayıda iyi futbolcu bulunuyor" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'ye geçen yıl transferi için konuşan Talisca, "Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum. Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz" dedi.202/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 31 yaşındaki başarılı hücum oyuncusu, 14 gol ve 3 asist kaydetti. Transfermarkt futbol veri sitesine göre Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

