Alperen Şengün'lü Rockets, LA Lakers'ı farkla devirdi

NBA'de Houston Rockets, Amen Thompson'ın 26 sayıyla yıldızlaştığı maçta Luka Doncic'li ve LeBron James'li Los Angeles Lakers'ı 119-96 mağlup etti. Alperen... 26.12.2025

Amen Thompson 26 sayı üreterek altı oyuncunun çift haneli skora ulaştığı maçta takımına liderlik etti ve Houston Rockets, Luka Doncic’li Los Angeles Lakers’ı 119-96 mağlup ederken maç boyunca hiç geriye düşmedi.Rockets’ta Kevin Durant 25 sayı ve 9 asistle katkı sağladı. Houston ekibi bu galibiyetle iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırırken, deplasman karnesini 7-7’ye yükseltti. Thompson ayrıca 7 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi.Dončić ve LeBron James üç sayı çizgisinin gerisinden toplamda 11 atışta 4 isabet buldu. İkili ayrıca Lakers’ın yaptığı 16 top kaybının 9’una imza attı. Dončić, geçen hafta Los Angeles Clippers’a karşı oynanan maçta sol bacağından sakatlanmasının ardından Phoenix deplasmanında kaçırdığı karşılaşmadan sonra bu maçla sahalara döndü.James ile Durant, NBA tarihinin en yüksek toplam skorlu bireysel eşleşmesinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce hiçbir iki rakip oyuncu, bir maça bu kadar yüksek toplam kariyer sayısıyla çıkmamıştı.Lakers cephesinde Dončić 25 sayı kaydederken, LeBron James 18 sayıyla oynadı. Los Angeles temsilcisi, 1949’da başlayan Noel Günü geleneğinde üst üste 27’nci, toplamda ise 52’nci maçına çıkarken bu karşılaşmayla birlikte sezon derecesi 25-27’ye geriledi ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Doncic ve James üç sayı çizgisinin gerisinden toplamda 11 atışta 4 isabet buldu. İkili ayrıca Lakers’ın yaptığı 16 top kaybının 9’una imza attı. Dončić, geçen hafta Los Angeles Clippers’a karşı oynanan maçta sol bacağından sakatlanmasının ardından Phoenix deplasmanında kaçırdığı karşılaşmadan sonra bu maçla sahalara döndü.James ile Durant, NBA tarihinin en yüksek toplam skorlu bireysel eşleşmesinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Daha önce hiçbir iki rakip oyuncu, bir maça bu kadar yüksek toplam kariyer sayısıyla çıkmamıştı.Alperen Şengün, 12 ribaund alarak Houston Rockets’ın pota altını domine etmesinde önemli rol oynadı. Houston ekibi ribaundlarda 48-25’lik üstünlük kurarken, Şengün tek başına Los Angeles Lakers’ın ilk beşinin toplamı kadar ribaund aldı.Rockets, ilk çeyrekte farkı 14 sayıya kadar çıkarırken, devre arasına 63-53 önde girdi. İlk yarıda LeBron James yalnızca 8 sayıda kalırken, Kevin Durant ve Amen Thompson devreyi 16’şar sayıyla tamamladı.Houston, üçüncü çeyreğe 18-5’lik seriyle başlayarak farkı 23 sayıya kadar yükseltti.Lakers’ta ilk beşte başlayan Rui Hachimura skor üretemezken, Austin Reaves sol baldırındaki ağrı nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Reaves, devreye kadar 12 sayı kaydetti ancak ikinci yarıda sahaya dönmedi

