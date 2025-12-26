https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ak-parti-sozcusu-celik-kardes-suriyeye-bassagligi-diliyoruz-1102274710.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz
Suriye'nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı...
2025-12-26T18:01+0300
2025-12-26T18:01+0300
2025-12-26T18:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suriye'deki terör saldırısını kınadı. Humus'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Çelik, “Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bf362f085abbffdadbc1752704eaac74.jpg
18:01 26.12.2025 (güncellendi: 18:10 26.12.2025)
Suriye’nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suriye'deki terör saldırısını kınadı.
Humus'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Çelik, “Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.