https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ak-parti-sozcusu-celik-kardes-suriyeye-bassagligi-diliyoruz-1102274710.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suriye'deki terör saldırısını kınadı. Humus'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Çelik, “Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriyede-bir-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1102264811.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye'ye başsağlığı diliyoruz

18:01 26.12.2025 (güncellendi: 18:10 26.12.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA / Metin Aktaş
Abone ol
Suriye’nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden lanetledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suriye'deki terör saldırısını kınadı.
Humus'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Çelik, “Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
