ABD'de suçlular listesinin başında Ukraynalılar yer aldı
ABD’de suçlular listesinin başında Ukraynalılar yer aldı
Sputnik Türkiye
ABD'de, eski Sovyet Birliği ülkelerinden gelen ve suça karışan kişilerden oluşan 'kötülerin en kötüsü' listesinin başında Ukraynalı göçmenler yer aldı. 26.12.2025
Sputnik, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ülkedeki suç oranlarına ilişkin bilgilerini inceledi.Bakanlığın hazırladığı ‘kötülerin en kötüsü’ listesinde, çeşitli suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklanan göçmenlerle ilgili bilgiler yer alıyor.Bu bilgilere göre, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen suçlular arasında en çok Ukrayna vatandaşları bulunuyor. Listede 27 Ukrayna vatandaşının adı geçiyor.Ukraynalıların işlediği suçlar arasında, uyuşturucu kaçakçılığı, (çocuklara karşı işlenenler dahil) cinsel suçlar, soygunculuk, dolandırıcılık ve hatta köleleştirme ve insan ticareti yer alıyor.
ABD’de suçlular listesinin başında Ukraynalılar yer aldı
11:51 26.12.2025 (güncellendi: 11:53 26.12.2025)
ABD’de, eski Sovyet Birliği ülkelerinden gelen ve suça karışan kişilerden oluşan ‘kötülerin en kötüsü’ listesinin başında Ukraynalı göçmenler yer aldı.
Sputnik, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ülkedeki suç oranlarına ilişkin bilgilerini inceledi.
Bakanlığın hazırladığı ‘kötülerin en kötüsü’ listesinde, çeşitli suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklanan göçmenlerle ilgili bilgiler yer alıyor.
Bu bilgilere göre, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen suçlular arasında en çok Ukrayna vatandaşları bulunuyor. Listede 27 Ukrayna vatandaşının adı geçiyor.
Ukraynalıların işlediği suçlar arasında, uyuşturucu kaçakçılığı, (çocuklara karşı işlenenler dahil) cinsel suçlar, soygunculuk, dolandırıcılık ve hatta köleleştirme ve insan ticareti yer alıyor.