'Zodyak ve Kara Dahlia katillerinin aynı kişi olabilir': Ünlü cinayetlerde yeni gelişme
© Fotoğraf : LAPD, Santa Barbara Polis Departmanı
Amerikan tarihinin iki ünlü cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir dönemeç yaşandı. Dizi ve filmlere konu olan cinayetlerle ilgili bir dedektif katilin aynı kişi olduğunu öne sürdü ve FBI teoriyi incelemeye başladı.
Danışman dedektif Alex Baber’e göre katil, Kara Dahlia cinayetinin de şüphelileri arasında yer alan Marvin Margolis.
Londra merkezli Daily Mail’in aktardığına göre süngüden tıbbi bilgiye, şifre çözme becerilerinden askeri geçmişe uzanan bağlantılar bu iddiayı güçlendiriyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kaliforniya’daki polis birimleri bu teoriyi incelemeye aldı.
Eğer bu bulgular uzman incelemesine dayanabilirse, dünya suç tarihinin en büyük iki çözülememiş gizemi aydınlatılmış olacak.
Zodyak katili
Bu hikaye oldukça iyi biliniyor. 1968-1969 yılları arasında Zodyak Katili, Kuzey Kaliforniya’da seri cinayetler işledi. En az beş kişiyi öldürdü, onlarca cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini iddia etti.
‘Gizemli’ katil, medyaya ve polise gönderdiği mektuplar ve kriptogramlarla kimliğinin ortaya çıkarılmasını talep etti.
Kara Dahlia: Elizabeth Short
Bundan yirmi yıl önce, 1947’de ise başka bir cinayet konuşuluyordu.
© Fotoğraf : Santa Barbara Polis Departmanı1947'de öldürülen Hollywood oyuncusu Elizabeth Short
Hollywood’a yeni giren Elizabeth Short, nam-ı diğer 'Kara Dahlia', Los Angeles’ta tenha bir noktada ölü bulundu. Bedeni parçalanmıştı: Bel hizasından temiz bir şekilde ikiye ayrılmış, yanaklarına kadar uzanan bir gülümseme oyulmuştu.
Alex Baber’in teorisi
Daily Mail’e göre, yarım yüzyılı aşkın süredir çözülemeyen bu dosyalar, sayısız resmi soruşturma, amatör araştırmacıların girişimleri, başarısız DNA analizleri ve dünyanın en parlak şifre çözücülerinin sonuç alamamasının ardından yeni bir aşamaya girdi.
Danışman dedektif Alex Baber, her iki cinayeti de nihayet çözdüğüne inanıyor. Baber, Zodyak’ın Z32 adlı şifresini çözdüğünü ve bu çözümün Kara Dahlia cinayetiyle doğrudan bağlantı kurduğunu öne sürüyor. Yıllara yayılan çalışmasında polis dosyalarını, mahkeme belgelerini ve kamuya açık kayıtları ayrıntılı biçimde inceleyen Baber, kendi değerlendirmesine göre aynı kişinin her iki soruşturmada fail gösteren çok sayıda dolaylı kanıt ortaya koydu.
Öne sürdüğü isim: Marvin Margolis
Daily Mail, şüphelinin profilini şöyle çiziyor:
Elizabeth Short’un bedenini ürpertici bir hassasiyetle parçalayabilecek tıbbi bilgiye sahip, ölümünden önceki aylarda onunla ilişki yaşamış bir adam. Askeri şifre çözme servisleriyle bağlantısı olan, İkinci Dünya Savaşı’ndan Zodyak saldırılarından birinde kullanılan silahla birebir örtüşen bir süngüyle dönen bir adam. Ölüm döşeğinde iki davayı birbirine bağlayabilecek bir itiraf bırakan bir adam.
Dedektif, bu kişinin kimliğini ilk kez açıkça duyuruyor: Marvin Margolis.
Margolis’in yaşam öyküsü ise şöyle aktarılıyor:
Asıl adı Marvin Skipton Margolis olan ve daha sonra Marvin Merrill takma adını kullanan Margolis, 1925’te Chicago’da dünyaya geldi. 1943’te Donanma’ya katıldı ve 1. Deniz Piyade Tümeni’nde sıhhiye eri olarak görev yaptı. Tıbbi birliklerde, Zodiak ve Kara Dahlia cinayetlerinde görülen cerrahi teknikleri ve silah kullanımını öğrendi.
Savaş, Okinawa ve süngü bağlantısı
Bağlantı şöyle detaylandırılıyor:
Margolis, İkinci Dünya Savaşı sırasında 27 ay boyunca yurt dışında görev yaptı ve ABD ile Japon kuvvetleri arasındaki son büyük çatışma olan Okinawa Harekatı’na katıldı. Savaş yaralarının yanı sıra, 1945 tarihli bir gazete haberine ve en küçük oğlunun doğrulamasına göre, Japon yapımı bir tüfek ve ahşap kınlı bir süngüyü de yanında getirdi. Bu süngü, daha sonra Zodyak cinayetleriyle ilişkilendirilecekti.
Belgelere göre, adını kısa süre önce değiştiren Merrill, Zodyak’ın doğrulanmış ilk saldırısından birkaç yıl önce Kaliforniya’ya geri döndü. Baber, Zodyak’ın takma adını, yirmi yıl önce Short’u öldürmüş olabileceği yerden esinlenerek seçtiğini düşünüyor. Ayrıca Zodiak’a atfedilen saldırılardan birinde kullanılan silahın, savaş ganimeti olarak getirdiği Japon askeri süngüsü olduğunu iddia ediyor.
Şüphelilerden biriydi
1949-1950 yıllarına ait, Black Dahlia cinayetiyle ilgili Los Angeles büyük jüri belgelerinde Marvin Margolis, 22 şüpheliden biri olarak yer aldı. Ancak cinayet ülke çapında manşetlere taşınırken Margolis Los Angeles’tan kaçtı.
Sosyal Güvenlik kayıtlarına göre Chicago, Atlanta, Arizona ve Kansas arasında dolaştı ve adını Marvin Merrill olarak değiştirdi.