Zaharova: NATO, Gürcistan'ı tehlikeli jeopolitik oyunlara çekmek istiyor
Zaharova: NATO, Gürcistan’ı tehlikeli jeopolitik oyunlara çekmek istiyor
25.12.2025
SON HABERLER
tr_TR
Zaharova: NATO, Gürcistan’ı tehlikeli jeopolitik oyunlara çekmek istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Güney Kafkasya’da tutunma çabalarının bölge güvenliğine zarar verdiğini belirterek, ittifakın Gürcistan’ı 'tehlikeli oyunlar ve yeni maceralara' itmeye çalıştığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın brifinginde NATO’nun Güney Kafkasya’daki varlık çabalarının bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Gürcistan’ın “tehlikeli jeopolitik oyunlara” çekilmek istendiğini söyledi.
Moskova’nın, NATO’nun Güney Kafkasya’da yerleşme girişimlerine defalarca dikkat çektiğini belirten Zaharova, Kuzey Atlantik İttifakı’nın planlarının savunmaya değil, oldukça saldırgan hedeflere dayandığını ifade etti.
Bu bloğun Rusya’ya yönelik düşmanca çizgisine ve ittifak açısından ‘yeni’ olarak görülen bölgelerde, özellikle de Güney Kafkasya’da tutunma çabalarına defalarca dikkat çektik. NATO’nun planları savunmaya yönelik değil, son derece saldırgan. Kendi bakış açısını ve standartlarını başkalarının güvenlik çıkarları pahasına dayatma girişimleri, bu bölgedeki etkisini doğası gereği yıkıcı kılıyor.
İttifak, Gürcistan’ı tehlikeli jeopolitik oyunlara sürüklemeyi ve yeni maceralara itmeyi amaçlıyor. İşte bu nedenle Güney Kafkasya’nın Euro-Atlantikçilerin arka bahçesine dönüştürülmesine, oraya NATO güç ve araçlarının konuşlandırılmasına karşı çıkıyoruz.
Rusya’nın bu konudaki tutumu bölge ülkelerinin siyaset ve toplum çevrelerinde de destek buluyor. Gerçek anlamda vatansever olup halkının çıkarlarından hareket eden, provokatif ve demagojik bir ‘vatanseverlik’ sergilemeyen kesimler bizim pozisyonumuzu paylaşıyor.
Kaliningrad ve Baltık açıklaması
Zaharova, NATO ülkelerinden bazı siyasetçilerin Rusya’nın Kaliningrad bölgesinin abluka altına alınması ya da zor kullanılarak ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarını “saçma” ve “sağlıksız fanteziler” olarak nitelendirdi.
En saldırgan Batılı siyasetçiler zaman zaman Baltık Denizi’ni NATO’nun iç denizine dönüştürme niyetlerini dile getiriyor. Bunlar, Kaliningrad bölgesinin olası ablukasına dair hasta fanteziler, hatta askeri yolla ele geçirilmesine dair hezeyanlar. Bu açıklamalarda düpedüz ‘naif cesaret ve zayıf akıl’ seziliyor.
Rusya’nın Baltık’taki ulusal çıkarlarını, Kaliningrad bölgesi ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için her türlü aracı, her şeyden önce siyasi ve diplomatik yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz.
'Saldırgan planımız yok, yazılı garantiye hazırız'
Zaharova, Rusya’nın NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine karşı saldırgan niyetlerinin bulunmadığını, bunu yazılı ve hukuken bağlayıcı bir belgeyle kayıt altına almaya hazır olduklarını söyledi.
Rusya, ilgili taahhütleri yazılı ve hukuken bağlayıcı bir belge şeklinde ortaya koymaya hazır. Belgenin somut biçimi müzakereler sırasında belirlenebilir, ancak bu kapsamlı uluslararası hukuk niteliğinde bir metin olmalı.
Rusya, çoğu Batılı ülkenin tercih ettiği askeri-siyasi ve ekonomik tırmanma yolunun aksine, pragmatik ve eşitlikçi temelde ciddi bir diyaloğa açık olmaya devam ediyor. Avrupa’da ve genel anlamda küresel güvenlik alanında yaşanan gerilimin ve kaçırılan fırsatların sorumluluğu bu devletlere ait.
Zelenskiy ve AB kredisi değerlendirmesi
Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in AB’nin Kiev’e sağlamayı planladığı kredi paketlerine ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, Kiev yönetiminin borçlarını geri ödemeyi planlamadığını belirtti.
Zelenskiy açıkça, AB’nin verdiği parayı geri ödemeyeceğini söyledi. Onun sözlerine göre Ukrayna, borcunu ancak Rusya’nın sözde ‘savaş tazminatı’ ödemesi halinde geri verecek. Aklı başında olan herkes, Zelenskiy’in ‘tazminat’ dediği, Rusya’nın bir ‘yükümlülüğü’ olarak sunduğu şeyin bu haliyle asla gerçekleşmeyeceğini anlar.
Belki nihayet Brüksel, kendi ‘yetiştirdiklerinin’ ne dediğini duyacaktır. Belki 90 milyar euroluk bu kredi ve diğer tüm borçları asla geri alamayacaklarını anlarlar. Herhalde karşılığını başka şekilde almaya kalkacaklar.
ABD ile Ukrayna müzakereleri: Yavaş ama ileriye doğru
Zaharova, Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizi bağlamında yürütülen temaslara ilişkin olarak görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik ABD ile müzakere sürecinde yavaş ama istikrarlı bir ilerleme gözleniyor. Rusya, Anchorage’daki zirvede belirlenen çerçeveler dahilinde bu çalışmayı sürdürmeye hazır.
“3+3” formatında yeni toplantı için tarih yok
Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı bir araya getiren '3+3' bölgesel işbirliği platformunun bakanlar düzeyindeki bir sonraki toplantısına ilişkin Zaharova, henüz takvim ve yer konusunda netlik bulunmadığını söyledi.
Ekim 2024’te İstanbul’da yapılan son bakanlar toplantısında varılan mutabakata göre, dışişleri bakanlarının bir sonraki iki buluşmasının Ermenistan veya Azerbaycan’da düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak şu ana kadar toplantı sıralaması ve ev sahibi ülkeye ilişkin ortaklardan resmi bilgi gelmedi. Yakında bu konuda karar verip basınla da paylaşmalarını umuyoruz.
Japonya’nın olası nükleer dönüşümü uyarısı
Zaharova, Japonya iç siyasetinde zaman zaman gündeme gelen nükleer statünün gözden geçirilmesi tartışmalarına da değinerek, Tokyo’nun böyle bir adım atmasının ciddi sonuçları olacağını savundu.
Japonya’nın nükleer silahsız statüsünden vazgeçmesi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin açık ihlali olur. Japonya bu anlaşmaya nükleer silaha sahip olmayan bir devlet olarak taraf olmuştur.
Tokyo’nun yarım yüzyıldır benimsediği üç nükleer dışı ilkenin gözden geçirilmesinin tartışmaya açılması bile, Kuzeydoğu Asya’daki durumu ciddi biçimde karmaşık hale getirecek ve bu çizgiden tehdit algılayan ülkelerden kaçınılmaz karşı tedbirlere yol açacaktır.