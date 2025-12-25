Bu bloğun Rusya’ya yönelik düşmanca çizgisine ve ittifak açısından ‘yeni’ olarak görülen bölgelerde, özellikle de Güney Kafkasya’da tutunma çabalarına defalarca dikkat çektik. NATO’nun planları savunmaya yönelik değil, son derece saldırgan. Kendi bakış açısını ve standartlarını başkalarının güvenlik çıkarları pahasına dayatma girişimleri, bu bölgedeki etkisini doğası gereği yıkıcı kılıyor.

İttifak, Gürcistan’ı tehlikeli jeopolitik oyunlara sürüklemeyi ve yeni maceralara itmeyi amaçlıyor. İşte bu nedenle Güney Kafkasya’nın Euro-Atlantikçilerin arka bahçesine dönüştürülmesine, oraya NATO güç ve araçlarının konuşlandırılmasına karşı çıkıyoruz.

Rusya’nın bu konudaki tutumu bölge ülkelerinin siyaset ve toplum çevrelerinde de destek buluyor. Gerçek anlamda vatansever olup halkının çıkarlarından hareket eden, provokatif ve demagojik bir ‘vatanseverlik’ sergilemeyen kesimler bizim pozisyonumuzu paylaşıyor.