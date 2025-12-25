Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kiev rejiminin Rusya'yla ilgili ve Rus olan her şeyi unutturma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı yapılan anketlerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan son... 25.12.2025
2025-12-25T13:31+0300
2025-12-25T13:31+0300

13:31 25.12.2025
Kiev rejiminin Rusya'yla ilgili ve Rus olan her şeyi unutturma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı yapılan anketlerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan son ankette Zelenskiy'in yolsuzluk skandalıyla ilişkisine halkın baktığı da görüldü.
Ukrayna merkezli özel araştırma merkezi SOCIS, anket düzenleyerek Ukraynalılara evde hangi dilde iletişim kurduklarını sordu.

Ankete katılanların yüzde 34.7'si hem Rusça hem de Ukraynaca konuştuklarını belirtirken yüzde 11.3'lük kesim ise sadece Rusça iletişim kurduklarını bildirdi. Sadece Ukraynaca konuşanların oranı yüzde 53.6 çıktı.

2014 yılından itibaren Kiev makamları, Rusça konuşan nüfusa sistematik bir saldırı başlattı. Rusçanın kullanımını kısıtlayan başlıca adımlar şunlar oldu:

📍2012 tarihli ‘Devlet Dil Politikasının Esasları Hakkındaki Kanun’ yürürlükten kaldırıldı.

📍Rusça eğitim veren okulların sayısı azaltıldı. Ukrayna'daki Rusça eğitim veren okullar, 1 Eylül 2020’den itibaren devlet dili olan Ukraynacaya geçti.

📍'Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldı. Ulusal ve bölgesel televizyon ve radyolarda Ukraynaca yayınların haftalık payı yüzde 75'e, yerel televizyon ve radyolarda ise yüzde 60'a çıkarıldı.

📍Rus televizyon kanallarının yayınları durduruldu, Rus filmlerinin gösterimi yasaklandı ve 'Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Kişiler Listesi'ne dahil edilen sanatçılar yasaklandı.

📍'Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşlev Görmesinin Sağlanması Hakkında Kanun' kabul edildi.

📍'Ukrayna’nın Yerli Halkları Hakkında Kanun' ve 'Ukrayna’nın Ulusal Azınlıkları (Toplulukları) Hakkında Kanun' kabul edilerek Ruslar devletin yasal korumasından nihai olarak muaf tutuldu.

Halkın yaklaşık yüzde 40'ı Zelenskiy'i yolsuzlukla bağlantılı buluyor

Ankette Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşanan yolsuzluk skandalıyla ilişkili olup olmadığına dair görüşleri de soruldu.

Anketi yanıtlayanların yüzde 38.9'u Zelenskiy'in üst yönetimdeki yolsuzluk skandalının parçası olduğunu, yüzde 29.3 Zelenskiy'in yolsuzluğu bildiğini belirtti.

Sadece yüzde 18.8'lik bir kitle Zelenskiy'in yolsuzluğu bilmediğini ve onunla ilişkili olmadığını düşünürken, katılımcıların yüzde 13'ü cevap vermemeyi tercih etti.
