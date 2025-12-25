Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/urdunden-suriye-sinirinda-operasyon-1102212402.html
Ürdün’den Suriye sınırında operasyon
Ürdün’den Suriye sınırında operasyon
Sputnik Türkiye
Ürdün ordusunun, Suriye sınırında uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Operasyonlarda kaçakçılıkta kullanılan... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T12:31+0300
2025-12-25T12:31+0300
dünya
ortadoğu
suriye
süveyda
şam
kaçakçı
kaçakçılık
hava saldırısı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102212363_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d24ddf65d2a617d599e39c04de262fd6.jpg
Ürdün basınında yer alan haberlere göre Ürdün ordusunun, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına yakın bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, kaçakçı grupların Ürdün’e geçişte kullandığı 'çıkış noktalarını' hedef aldığı aktarıldı.Devlet haber ajansı Petra, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Fabrika ve depolar imha edildiHaberde Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan fabrika, atölye ve depoları da vurdu. Operasyonların 'hassas istihbarata' dayandığı ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.Ürdün ordusunun, 'uygun zaman ve yerde her türlü tehdide karşılık vermeye devam edeceği' ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abdnin-nato-temsilcisi-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-belirleyici-konu-topraklarin-statusu-1102199063.html
suriye
süveyda
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102212363_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_c5e71fed52a554113867036bda64c41a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, suriye, süveyda, şam, kaçakçı, kaçakçılık, hava saldırısı, operasyon
ortadoğu, suriye, süveyda, şam, kaçakçı, kaçakçılık, hava saldırısı, operasyon

Ürdün’den Suriye sınırında operasyon

12:31 25.12.2025
© Sputnik / Alexey VitvitskyArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Abone ol
Ürdün ordusunun, Suriye sınırında uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Operasyonlarda kaçakçılıkta kullanılan noktaların ve tesislerin hedef alındığı aktarıldı.
Ürdün basınında yer alan haberlere göre Ürdün ordusunun, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına yakın bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, kaçakçı grupların Ürdün’e geçişte kullandığı 'çıkış noktalarını' hedef aldığı aktarıldı.
Devlet haber ajansı Petra, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fabrika ve depolar imha edildi

Haberde Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan fabrika, atölye ve depoları da vurdu. Operasyonların 'hassas istihbarata' dayandığı ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.
Ürdün ordusunun, 'uygun zaman ve yerde her türlü tehdide karşılık vermeye devam edeceği' ifade edildi.

ABD NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD'nin NATO Temsilcisi: Ukrayna krizinin çözümünde en belirleyici konu toprakların statüsü
Dün, 23:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала