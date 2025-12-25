https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/urdunden-suriye-sinirinda-operasyon-1102212402.html

Ürdün'den Suriye sınırında operasyon

Ürdün’den Suriye sınırında operasyon

25.12.2025

Ürdün basınında yer alan haberlere göre Ürdün ordusunun, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırına yakın bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, kaçakçı grupların Ürdün’e geçişte kullandığı 'çıkış noktalarını' hedef aldığı aktarıldı.Devlet haber ajansı Petra, operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Fabrika ve depolar imha edildiHaberde Ürdün Silahlı Kuvvetleri, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan fabrika, atölye ve depoları da vurdu. Operasyonların 'hassas istihbarata' dayandığı ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.Ürdün ordusunun, 'uygun zaman ve yerde her türlü tehdide karşılık vermeye devam edeceği' ifade edildi.

