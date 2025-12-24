https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/abdnin-nato-temsilcisi-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-belirleyici-konu-topraklarin-statusu-1102199063.html

ABD'nin NATO Temsilcisi: Ukrayna krizinin çözümünde en belirleyici konu toprakların statüsü

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik görüşmelerde, temel anlaşmazlık konusunun toprakların statüsü... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerdeki asıl tartışmalı konunun, toprakların statüsü ve nasıl paylaşılacağı olduğunu söyledi. Whitaker, güvenlik konularında Washington ile Kiev’in “büyük ölçüde uzlaştığını” ve çözümün “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu ifade etti.Whitaker, “Meselenin özü şu: Sonuçta her şey, topraklara ve bu toprakların nasıl bölüneceğine bağlı olacak; ister bir askerden arındırılmış bölge, ister ekonomik fırsat alanı olsun” dedi.Whitaker, güvenlik konusunda büyük ölçüde ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Washington ve Kiev, güvenlikle ilgili meseleleri esasen çözmüş durumda. Bu konulara Rusya’nın da büyük ihtimalle itirazı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Whitaker, mevcut şartlarda çatışmanın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya “hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını”, olası bir mutabakatın çerçevesinde toprakların nihai statüsüne ilişkin pazarlıkların belirleyici olacağını vurguladı.ABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.

