Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip

ABD'nin ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Rusya'nın muazzam yatırım fırsatları sunduğunu belirterek Washington'un yaptırımları kaldırıldıktan sonra Rus ekonomisine yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.



Sputnik'e demeç veren Rogers, barışın sağlanması halinde Rusya'nın muazzam fırsatlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.



Rusya'da yeraltı kaynakları, turizm, perakende ve restoran sektörünün kendisi için ilgi çekici alanlar olduğunu söyleyen Rogers, yaptırımların ardından Rus ekonomisine yatırımı düşündüğünün altını çizdi.