https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/unlu-yatirimci-rogers-rusya-muazzam-firsatlara-sahip-1102206684.html
Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip
Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da çözüm için arayışlar devam ederken ABD'li ünlü yatırımcı Rogers'tan Rus ekonomisine yatırım açıklaması geldi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T10:10+0300
2025-12-25T10:10+0300
2025-12-25T10:10+0300
dünya
abd
jim rogers
rusya
sputnik
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103505/50/1035055067_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_c5be2a2848abdfeabd5b8a29227b8049.jpg
ABD'nin ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Rusya'nın muazzam yatırım fırsatları sunduğunu belirterek Washington'un yaptırımları kaldırıldıktan sonra Rus ekonomisine yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Sputnik'e demeç veren Rogers, barışın sağlanması halinde Rusya'nın muazzam fırsatlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.Rusya'da yeraltı kaynakları, turizm, perakende ve restoran sektörünün kendisi için ilgi çekici alanlar olduğunu söyleyen Rogers, yaptırımların ardından Rus ekonomisine yatırımı düşündüğünün altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/trumptan-uyusturucu-kartelleriyle-mucadele-mesaji-karadaki-hedefler-vurulacak-1102205111.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103505/50/1035055067_37:0:786:562_1920x0_80_0_0_f5ea5c89cc55a7e276a6245c44f4ee64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jim rogers, rusya, sputnik, yatırım
abd, jim rogers, rusya, sputnik, yatırım
Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip
Ukrayna'da çözüm için arayışlar devam ederken ABD'li ünlü yatırımcı Rogers'tan Rus ekonomisine yatırım açıklaması geldi.
ABD'nin ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Rusya'nın muazzam yatırım fırsatları sunduğunu belirterek Washington'un yaptırımları kaldırıldıktan sonra Rus ekonomisine yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Rogers, barışın sağlanması halinde Rusya'nın muazzam fırsatlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.
Rusya'da yeraltı kaynakları, turizm, perakende ve restoran sektörünün kendisi için ilgi çekici alanlar olduğunu söyleyen Rogers, yaptırımların ardından Rus ekonomisine yatırımı düşündüğünün altını çizdi.