Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip
Ünlü yatırımcı Rogers: Rusya muazzam fırsatlara sahip
Sputnik Türkiye
25.12.2025
ABD'nin ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Rusya'nın muazzam yatırım fırsatları sunduğunu belirterek Washington'un yaptırımları kaldırıldıktan sonra Rus ekonomisine yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Sputnik'e demeç veren Rogers, barışın sağlanması halinde Rusya'nın muazzam fırsatlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.Rusya'da yeraltı kaynakları, turizm, perakende ve restoran sektörünün kendisi için ilgi çekici alanlar olduğunu söyleyen Rogers, yaptırımların ardından Rus ekonomisine yatırımı düşündüğünün altını çizdi.
rusya
10:10 25.12.2025
Ukrayna'da çözüm için arayışlar devam ederken ABD'li ünlü yatırımcı Rogers'tan Rus ekonomisine yatırım açıklaması geldi.
ABD'nin ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, Rusya'nın muazzam yatırım fırsatları sunduğunu belirterek Washington'un yaptırımları kaldırıldıktan sonra Rus ekonomisine yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Rogers, barışın sağlanması halinde Rusya'nın muazzam fırsatlara ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.

Rusya'da yeraltı kaynakları, turizm, perakende ve restoran sektörünün kendisi için ilgi çekici alanlar olduğunu söyleyen Rogers, yaptırımların ardından Rus ekonomisine yatırımı düşündüğünün altını çizdi.
