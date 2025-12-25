https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/kuzey-kore-lideri-kim-yeni-denizaltiyi-ziyaret-etti-1102203786.html

Kuzey Kore lideri Kim, yeni denizaltıyı ziyaret etti

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre, ülke lideri Kim Jong-un, güdümlü stratejik füzeler taşıyan 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa edildiği yeri ziyaret etti.Kim’in, devam eden çalışmalara ilişkin raporları dinlediği ifade edilen haberde, “Yoldaş Kim Jong-un, yeni gizli denizaltı silahları üzerine yapılan araştırmaların durumu yakından inceledi ve Deniz Kuvvetleri’ni yeniden yapılandırmak ve yeni bir birim oluşturmak için stratejik bir plan belirledi” dendi.Yeni hava savunma füze testiKuzey Kore, yeni tip uzun menzilli hava savunma füze denemesi gerçekleştirdi. Füzeler, Japon Denizi yönünde fırlatılırken ülke lideri Kim çalışmaları yakından izledi.KCNA’nın haberinde, “Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kim Jong-un, yeni tip bir uçaksavar füzesinin deneme fırlatılışını izledi” ifadesi kullanıldı.Söz konusu denemenin, Kuzey Kore tarafından geliştirilen yeni uzun menzilli hava savunma sisteminin taktiksel ve teknik özelliklerini değerlendirmek için düzenlenen ilk test fırlatması olduğu kaydedildi. Füzelerin, 200 kilometre yükseklikteki simüle edilmiş hedefleri isabetli bir şekilde vurduğu belirtildi.Raporda, testin başarılı olduğu ve Roket Üretimi Ana Müdürlüğü ile ilgili enstitülerin, ülkenin hava savunma sistemleri için teknolojiler geliştirmeye yönelik planlı çalışmalarının bir parçası olduğu bildirildi.Kim Jong-un’un, geliştiricileri ve test katılımcılarını, elde edilen sonuçtan dolayı tebrik ettiği aktarıldı.

