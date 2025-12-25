https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/trumptan-sert-noel-mesaji-ve-telefonda-komur-sakasi--1102216351.html

Trump’tan sert Noel mesajı ve telefonda ‘kömür’ şakası

ABD Başkanı, Noel arifesinde paylaştığı mesajla bir sert bir üslup kullandı. Trump, rakipleri için ‘radikal sol pislikler’ derken Melania Trump ile Noel telefonlarını yanıtladı, bir çocuğa ‘kömür’ şakası yaptı.

79 yaşındaki Donald Trump, 101 kelimelik paylaşımında Demokratları ve önceki yönetimleri suçlayan ifadeler kullandı. Trump mesajına, “Ülkemizi yok etmeye çalışan ama bunu başaramayan radikal sol pislikler dahil herkese mutlu Noeller” sözleriyle başladı.Trump paylaşımında, “Açık sınırlar yok, kadın sporlarında erkekler yok, herkese transseksüel dayatması yok, zayıf kolluk kuvvetleri yok” ifadelerini kullandı.ABD başkanı ayrıca ekonomi ve güvenlik alanında övgü dolu sözler kullandı. Hisse senedi piyasalarının rekor kırdığını belirten Trump, ABD ekonomisinin yüzde 4.3 büyüdüğünü, suç oranlarının son onlarca yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve ‘en güçlü ulusal güvenliğe’ sahip olduklarını savundu.Ancak Trump’ın ‘enflasyon yok’ sözleri, Amerikan basınına göre ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun geçen hafta açıkladığı yüzde 2.7’lik enflasyon verisiyle çelişti.Noel hattı ve ‘kömür’ şakasıTrump ve eşi Melania Trump, Noel arifesinde Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) ‘Noel Baba takip hattı’na gelen çocukların telefonlarını da yanıtladı.Trump, bir çocuğa Noel Baba’dan ne istediğini sorduğunda ‘kömür değil’ yanıtını aldı. Bunun üzerine Trump, “Temiz, güzel kömür istemiyorsun, değil mi?” diyerek gülerek yanıt verdii. ABD’de Noel geleneğinde çorapta kömür bulunması, ‘yaramazlık cezası’ olarak biliniyor.Trump’ın sözleri, yine Amerikan basınında ‘temiz enerji karşıtı tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı’ şeklinde yorumlanırken, Beyaz Saray’dan paylaşım ve tepkilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

