https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/sari-kirmizililardan-rekor-hedef-25-milyon-dolara-yakin-gelir-bekleniyor-1102202596.html
Sarı-kırmızılılardan rekor hedef: 25 milyon dolara yakın gelir bekleniyor
Sarı-kırmızılılardan rekor hedef: 25 milyon dolara yakın gelir bekleniyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın, Ocak 2026’dan itibaren RAMS Park’taki locaları 2 yıllık süreyle satışa sunarak 24–25 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi planladığı öne... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T07:41+0300
2025-12-25T07:41+0300
2025-12-25T07:41+0300
spor
galatasaray
loca
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e82682de36168cd7bd9ae7608ef87730.jpg
Galatasaray’ın, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmek için önemli bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün, Ocak 2026’dan itibaren RAMS Park’taki locaları 2 yıllık süreyle satışa çıkaracağı ve bu satıştan 24–25 milyon doların üzerinde gelir hedeflediği belirtildi.Basına yansıyan iddialara göre, mevcut loca sahiplerinin büyük bölümünün sözleşmelerini yenilemek istediği ifade ediliyor. Ayrıca şu anda locası bulunmayan birçok kişinin de satış süreci için başvuruda bulunduğu kaydedildi.Locaya olan yoğun ilgi nedeniyle satışların kısa sürede tamamlanmasının beklendiği aktarılırken, Galatasaray yönetiminin bu gelirle birlikte mali açıdan önemli bir rahatlama yaşamayı planladığı öne sürülüyor.Son üç sezonda kazanılan şampiyonlukların, bu şekilde ekonomik gelire dönüşeceği de ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahcenin-ilgilendigi-oyuncu-icin-psv-eindhoven-aciklama-yapti-1102202164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_52d300a7c22c43919a0b02a5bf8155fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, loca, satış
Sarı-kırmızılılardan rekor hedef: 25 milyon dolara yakın gelir bekleniyor
Galatasaray’ın, Ocak 2026’dan itibaren RAMS Park’taki locaları 2 yıllık süreyle satışa sunarak 24–25 milyon doların üzerinde gelir elde etmeyi planladığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmek için önemli bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı kulübün, Ocak 2026’dan itibaren RAMS Park’taki locaları 2 yıllık süreyle satışa çıkaracağı ve bu satıştan 24–25 milyon doların üzerinde gelir hedeflediği belirtildi.
Basına yansıyan iddialara göre, mevcut loca sahiplerinin büyük bölümünün sözleşmelerini yenilemek istediği ifade ediliyor. Ayrıca şu anda locası bulunmayan birçok kişinin de satış süreci için başvuruda bulunduğu kaydedildi.
Locaya olan yoğun ilgi nedeniyle satışların kısa sürede tamamlanmasının beklendiği aktarılırken, Galatasaray yönetiminin bu gelirle birlikte mali açıdan önemli bir rahatlama yaşamayı planladığı öne sürülüyor.
Son üç sezonda kazanılan şampiyonlukların, bu şekilde ekonomik gelire dönüşeceği de ifade ediliyor.