Sarı-kırmızılılardan rekor hedef: 25 milyon dolara yakın gelir bekleniyor

Sarı-kırmızılılardan rekor hedef: 25 milyon dolara yakın gelir bekleniyor

25.12.2025

Galatasaray’ın, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmek için önemli bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün, Ocak 2026’dan itibaren RAMS Park’taki locaları 2 yıllık süreyle satışa çıkaracağı ve bu satıştan 24–25 milyon doların üzerinde gelir hedeflediği belirtildi.Basına yansıyan iddialara göre, mevcut loca sahiplerinin büyük bölümünün sözleşmelerini yenilemek istediği ifade ediliyor. Ayrıca şu anda locası bulunmayan birçok kişinin de satış süreci için başvuruda bulunduğu kaydedildi.Locaya olan yoğun ilgi nedeniyle satışların kısa sürede tamamlanmasının beklendiği aktarılırken, Galatasaray yönetiminin bu gelirle birlikte mali açıdan önemli bir rahatlama yaşamayı planladığı öne sürülüyor.Son üç sezonda kazanılan şampiyonlukların, bu şekilde ekonomik gelire dönüşeceği de ifade ediliyor.

