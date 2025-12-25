https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahcenin-ilgilendigi-oyuncu-icin-psv-eindhoven-aciklama-yapti-1102202164.html
Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu için PSV Eindhoven açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu için PSV Eindhoven açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer aldığı basına yansıyan Joey Veerman için PSV Eindhoven açıklama yaptı. 25.12.2025
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 8 numara için düşündüğü Joey Veerman için yeni bir gelişme yaşandı. Kulislerde Fenerbahçe ile adı geçen Veerman'ın takımı PSV Eindhoven'dan açıklama geldi. Veerman ile Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı, transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerin sürdüğü öne sürülmüştü.PSV Eindhoven', Hollandalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.De Telegraaf'ın haberine göre Veerman açıklamasında şunları belirtti: PSV Futbol Direktörü Earnest Stewart ise Veerman'ın takım için önemine dikkat çekti. Stewart, "Joey, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem saha içinde hem de saha dışında kalite, deneyim ve liderlik getiriyor. Bu karar kulüpteki herkes için netlik sağlıyor. İç rahatlığı veriyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanarak ve hırsla devam etmemize olanak tanıyor. Birlikte, sezonun ikinci yarısının harika ve başarılı geçmesi için yorulmadan çalışacağız" dedi.27 yaşındaki Veerman bu sezon PSV formasıyla 23 resmi maça çıkarken, 8 gol atıp 8 de asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro.
