Samsunspor'un hocası Reis, Musaba'ya sert çıktı: 'Büyük hayal kırıklığı'
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı basın açıklamasında
'Haberleri okumuştum'Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba'yla ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz" dedi.'Performansı aşağıya doğru gidiyor'Deneyimli hoca, "Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu" ifadelerini kullandı.'Musaba'yı korumaya çalıştık'Musaba'nın devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendiren Reis, şöyle konuştu:
samsunspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, anthony musaba, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
00:22 25.12.2025 (güncellendi: 00:24 25.12.2025)
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı basın açıklamasında, Fenerbahçe'yle anılan oyuncusu Anthony Musaba'nın transfer sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Maçın ardından konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'nin Musaba'yla ilgilendiği yönündeki haberleri doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Reis, yaşananların kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba'yla ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz" dedi.
'Performansı aşağıya doğru gidiyor'
Deneyimli hoca, "Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu" ifadelerini kullandı.
'Musaba'yı korumaya çalıştık'
Musaba'nın devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendiren Reis, şöyle konuştu:
Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek.