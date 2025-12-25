https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/samsunsporun-hocasi-reis-musabaya-sert-cikti-buyuk-hayal-kirikligi-1102199931.html

Samsunspor'un hocası Reis, Musaba'ya sert çıktı: 'Büyük hayal kırıklığı'

Samsunspor'un hocası Reis, Musaba'ya sert çıktı: 'Büyük hayal kırıklığı'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı basın açıklamasında... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.Maçın ardından konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'nin Musaba'yla ilgilendiği yönündeki haberleri doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Reis, yaşananların kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.'Haberleri okumuştum'Reis, "Fenerbahçe'nin Musaba'yla ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz" dedi.'Performansı aşağıya doğru gidiyor'Deneyimli hoca, "Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu" ifadelerini kullandı.'Musaba'yı korumaya çalıştık'Musaba'nın devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendiren Reis, şöyle konuştu:

