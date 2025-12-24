https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/deniz-undav-ismail-yuksek-hakkinda-konustu-olayda-siyasi-hic-birsey-yoktu-1102198390.html

Deniz Undav, İsmail Yüksek hakkında konuştu: 'Olayda siyasi hiç birşey yoktu'

Deniz Undav, İsmail Yüksek hakkında konuştu: 'Olayda siyasi hiç birşey yoktu'

Sputnik Türkiye

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Alman futbolcusu Deniz Undav, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle oynanan maçta milli futbolcu İsmail Yüksek'le... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T22:33+0300

2025-12-24T22:33+0300

2025-12-24T22:33+0300

spor

i̇smail yüksek

uefa

avrupa

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

stuttgart

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102198067_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_837ff80ef1997f7a2537327b6dd1f793.jpg

Stuttgart'ta forma giyen Deniz Undav, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'le yaşadığı tartışmayı açıkladı.Bir sosyal medya yayınına katılan Undav, sahada yaşanan olayın 'tamamen futbol içinde' olduğunu vurgulayarak, "İsmail Yüksek'le yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?" ifadelerini kullandı.'Hakarete uğramak üzücü'Yaşananların siyasi bir zemine çekilmesinden rahatsız olduğunu belirten Undav, "Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor" dedi.'Türkçe bilmiyorum'Undav, bazı Türk medya kuruluşlarının röportaj taleplerine "Türkçe bilmiyorum" yanıtını vermesinin nedenini de "Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum" diyerek yanıtladı.'Serkan Balcı'nın yorumu beni tetikledi'Serkan Balcı'nın olay sonrası kendisi hakkındaki yorumlarına da değinen Undav, "Serkan Balcı’nın yorumlarını gördüm. Bu beni gerçekten tetikledi, neredeyse sosyal medyadan cevap verecektim. Tepki bu kadar büyümese asla özür dilemezdi. Orada içinden geçen başka bir şey olduğu çok belli. Böyle bir şey denilmez" şeklinde tepki gösterdi.'Çok sayıda Türk arkadaşım var, sorunum yok'Türklere karşı bir önyargısı olmadığını vurgulamak isteyen Undav, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahceden-aciklama-baskanimizin-bu-sureci-de-sagduyu-ve-metanetle-atlatacagina-olan-inancimiz-1102181123.html

stuttgart

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail yüksek, uefa, avrupa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), stuttgart