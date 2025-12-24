https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/deniz-undav-ismail-yuksek-hakkinda-konustu-olayda-siyasi-hic-birsey-yoktu-1102198390.html
Deniz Undav, İsmail Yüksek hakkında konuştu: 'Olayda siyasi hiç birşey yoktu'
Deniz Undav, İsmail Yüksek hakkında konuştu: 'Olayda siyasi hiç birşey yoktu'
Sputnik Türkiye
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Alman futbolcusu Deniz Undav, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle oynanan maçta milli futbolcu İsmail Yüksek'le... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T22:33+0300
2025-12-24T22:33+0300
2025-12-24T22:33+0300
spor
i̇smail yüksek
uefa
avrupa
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
stuttgart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102198067_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_837ff80ef1997f7a2537327b6dd1f793.jpg
Stuttgart'ta forma giyen Deniz Undav, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'le yaşadığı tartışmayı açıkladı.Bir sosyal medya yayınına katılan Undav, sahada yaşanan olayın 'tamamen futbol içinde' olduğunu vurgulayarak, "İsmail Yüksek'le yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?" ifadelerini kullandı.'Hakarete uğramak üzücü'Yaşananların siyasi bir zemine çekilmesinden rahatsız olduğunu belirten Undav, "Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor" dedi.'Türkçe bilmiyorum'Undav, bazı Türk medya kuruluşlarının röportaj taleplerine "Türkçe bilmiyorum" yanıtını vermesinin nedenini de "Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum" diyerek yanıtladı.'Serkan Balcı'nın yorumu beni tetikledi'Serkan Balcı'nın olay sonrası kendisi hakkındaki yorumlarına da değinen Undav, "Serkan Balcı’nın yorumlarını gördüm. Bu beni gerçekten tetikledi, neredeyse sosyal medyadan cevap verecektim. Tepki bu kadar büyümese asla özür dilemezdi. Orada içinden geçen başka bir şey olduğu çok belli. Böyle bir şey denilmez" şeklinde tepki gösterdi.'Çok sayıda Türk arkadaşım var, sorunum yok'Türklere karşı bir önyargısı olmadığını vurgulamak isteyen Undav, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/fenerbahceden-aciklama-baskanimizin-bu-sureci-de-sagduyu-ve-metanetle-atlatacagina-olan-inancimiz-1102181123.html
stuttgart
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102198067_66:0:599:400_1920x0_80_0_0_9d6efc333905516b1a30992c9b4f2fa8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇smail yüksek, uefa, avrupa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), stuttgart
i̇smail yüksek, uefa, avrupa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), stuttgart
Deniz Undav, İsmail Yüksek hakkında konuştu: 'Olayda siyasi hiç birşey yoktu'
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın Alman futbolcusu Deniz Undav, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle oynanan maçta milli futbolcu İsmail Yüksek'le yaşadığı tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu.
Stuttgart'ta forma giyen Deniz Undav, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'le yaşadığı tartışmayı açıkladı.
Bir sosyal medya yayınına katılan Undav, sahada yaşanan olayın 'tamamen futbol içinde' olduğunu vurgulayarak, "İsmail Yüksek'le yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?" ifadelerini kullandı.
Yaşananların siyasi bir zemine çekilmesinden rahatsız olduğunu belirten Undav, "Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor" dedi.
Undav, bazı Türk medya kuruluşlarının röportaj taleplerine "Türkçe bilmiyorum" yanıtını vermesinin nedenini de "Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum" diyerek yanıtladı.
'Serkan Balcı'nın yorumu beni tetikledi'
Serkan Balcı'nın olay sonrası kendisi hakkındaki yorumlarına da değinen Undav, "Serkan Balcı’nın yorumlarını gördüm. Bu beni gerçekten tetikledi, neredeyse sosyal medyadan cevap verecektim. Tepki bu kadar büyümese asla özür dilemezdi. Orada içinden geçen başka bir şey olduğu çok belli. Böyle bir şey denilmez" şeklinde tepki gösterdi.
'Çok sayıda Türk arkadaşım var, sorunum yok'
Türklere karşı bir önyargısı olmadığını vurgulamak isteyen Undav, şunları söyledi:
Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklerle ilgili en ufak bir sorunum yok. Fenerbahçe maçından sonra kaptanım yanıma gelip birlikte bir paylaşım yapalım mı diye sordu, ama ‘Seni gereksiz bir tartışmanın içine çekmek istemem’ dedim. Eğer Türklere karşı bir problemim olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, fotoğraf çektirir miydim, birlikte yemeğe çıkar mıydık? Memleketimde de çok sayıda Türk arkadaşım var. Dünyada zaten yeterince sorun var. Neden daha fazlasını üretelim?