Futbolda FETÖ soruşturması: Eski TFF Başkan Vekili Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması: Eski TFF Başkan Vekili Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması: Eski TFF Başkan Vekili Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında eski TFF Başkan Vekili Lütfu Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı. 25.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Avukat Prof. İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından ifadeye çağırdı. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."
Futbolda FETÖ soruşturması: Eski TFF Başkan Vekili Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı

12:03 25.12.2025 (güncellendi: 12:37 25.12.2025)
© AA
İstanbul Adliye
© AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında eski TFF Başkan Vekili Lütfu Arıboğan ve üç kişi ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Avukat Prof. İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından ifadeye çağırdı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."
