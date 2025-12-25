https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/rus-vekil-zelenskiynin-sozde-baris-plani-rusyanin-ulusal-guvenligine-tehdit-olusturuyor-1102200653.html
Rus vekil: Zelenskiy’nin sözde barış planı, Rusya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Dmitriy Belik, Sputnik’e verdiği demeçte Vladimir Zelenskiy’in açıkladığı sözde barış planının, Rusya’nın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini hedef aldığını savundu. Belik’e göre, plan Kiev’in geri adım atmadığını, aksine NATO’yu olası yeni çatışmalara çekmeyi amaçladığını ortaya koyuyor.Belik, planın yalnızca barış süsü verilmiş bir tehdit olduğunu belirterek, “Zelenskiy’nin sözde barış planı, Rusya’nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Zelenskiy, özel askeri operasyona yol açan faktörlerden geri adım atmak istemiyor. Ancak anlaması gereken şu: Bizim için mesele toprak değil, halkımızın ve devletimizin güvenliğidir” dedi.Belik, Zelenskiy’in hedefinin Ukrayna’da büyük ve ağır silahlarla donatılmış bir orduyu muhafaza etmek ve olası yeni bir çatışma halinde NATO’nun devreye girmesini sağlamak olduğuna dikkat çekerek, “Sınırda yeni bir çatışma çıkarmak onun için zor olmayacaktır. Şu anda önemli olan, Kiev rejimi için bir nefes alma süresi elde etmek. Rövanş şansı bulabilmeleri için yeni bir ordu kurmaları ve NATO müttefiklerini, Ukrayna’yı savunmaya hazır hale getirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.Belik, Zelenskiy’in niyetinin Rus tarafınca gayet iyi bilindiğini vurgulayarak, Moskova’nın bu tür girişimlere karşı tetikte olduğunu sözlerine ekledi.Daha önce Zelenskiy, söz konusu planı hafta ortasında Ukraynalı gazetecilerle yaptığı görüşmede açıklamıştı. Plana göre Ukrayna, Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden asker çekmeyecek, ancak Moskova’dan Dnepropetrovsk, Nikolayev, Sumi ve Harkov bölgelerinden tamamen çekilmesi talep ediliyor. Ayrıca Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Rusya’nın katılımı olmaksızın ABD ile birlikte kontrolü öngörülüyor.
