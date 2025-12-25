https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1102213054.html

Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Svyato-Pokrovskoye yerleşim merkezinde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Svyato-Pokrovskoye yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 445 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 3’ü tank toplam 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki hava alanları ve deniz limanları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği yerleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerini, ayrıca 146 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 6 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı HIMARS füzesini ve 472 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

