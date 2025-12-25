Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay’dan ihbar tazminatı kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/resmi-gazetede-yayimlandi-yargitaydan-ihbar-tazminati-karari-1102207491.html
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı sebep gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, zorlayıcı nedenin iş yerinde gerçekleşmesi halinde işverenin haklı fesih yapamayacağı vurgulandı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçi işten çıkarıldı. İşçi, haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedildiğini, buna rağmen ihbar tazminatının ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek dava açtı.
Şirket ‘zorunlu neden’ savunması yaptı
Davalı şirket, davacının madencilik faaliyetleri kapsamında nakliye işi için istihdam edildiğini, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını belirtti. Bu durumu “zorunlu neden” olarak gösteren şirket, davacının ihbar tazminatına hak kazanmadığını savundu.
Yerel mahkemeden kısmi kabul kararı
Yargılamayı yapan Ankara 60. İş Mahkemesi, fazla mesai alacakları yönünden davanın kabulüne, ihbar tazminatı yönünden ise kesin olmak üzere davanın reddine karar verdi.
Adalet Bakanlığı temyize gitti
Yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bulan Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.
Yargıtay: İhbar tazminatı ödenmeli
Dosyayı değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı buldu ve kararı sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.
Kararın gerekçesi açıklandı
Dairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil, işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, “işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi” şartının aranması gerektiği vurgulandı.
Kararda açıkça, “İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.” hükmüne yer verildi. Bu nedenle davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği, yerel mahkemenin aksi yöndeki kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.