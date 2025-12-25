https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/resmi-gazetede-yayimlandi-yargitaydan-ihbar-tazminati-karari-1102207491.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay’dan ihbar tazminatı kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay’dan ihbar tazminatı kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen zorlayıcı sebep gerekçesiyle işten çıkarılan işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Resmi... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T10:58+0300

2025-12-25T10:58+0300

2025-12-25T10:58+0300

türki̇ye

yargıtay

tazminat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101177633_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3783a61dbdc9bd58e32961692f3ba33.jpg

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bir şirket bünyesinde nakliye işleri için istihdam edilen işçi işten çıkarıldı. İşçi, haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedildiğini, buna rağmen ihbar tazminatının ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek dava açtı.Şirket ‘zorunlu neden’ savunması yaptıDavalı şirket, davacının madencilik faaliyetleri kapsamında nakliye işi için istihdam edildiğini, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını belirtti. Bu durumu “zorunlu neden” olarak gösteren şirket, davacının ihbar tazminatına hak kazanmadığını savundu.Yerel mahkemeden kısmi kabul kararıYargılamayı yapan Ankara 60. İş Mahkemesi, fazla mesai alacakları yönünden davanın kabulüne, ihbar tazminatı yönünden ise kesin olmak üzere davanın reddine karar verdi.Adalet Bakanlığı temyize gittiYerel mahkeme kararını hukuka aykırı bulan Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.Yargıtay: İhbar tazminatı ödenmeliDosyayı değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ihbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı buldu ve kararı sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.Kararın gerekçesi açıklandıDairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil, işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, “işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi” şartının aranması gerektiği vurgulandı.Kararda açıkça, “İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez.” hükmüne yer verildi. Bu nedenle davacı işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği, yerel mahkemenin aksi yöndeki kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/istanbulda-isid-operasyonu-eylem-hazirligindaki-115-kisi-yakalandi-1102206646.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, tazminat