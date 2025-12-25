Resmi Gazete'de yayımlandı: Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/resmi-gazetede-yayimlandi-bankalara-olan-borclar-icin-yapilandirma-suresi-uzatildi-1102205241.html
Resmi Gazete’de yayımlanan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre, bankalara borcu olan firmalar için uygulanan finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin süre 2 yıl uzatıldı. Böylece Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulama süresi devam edecek.Geçici 32’nci maddenin süresi uzatıldıKarara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulanma süresi, 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldı. Söz konusu madde, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.Geçici 32’nci madde neyi kapsıyor?Bankacılık Kanunu’nda yer alan geçici 32’nci madde, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisi bulunan borçluların, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve istihdama katkı sağlamaya devam edebilmeleri amacıyla yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmelerine imkân tanıyor.Kimler başvurabiliyor?Düzenlemeye göre, haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç, çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunabiliyor.Hangi durumları kapsıyor?Finansal yeniden yapılandırma kapsamında;Başvuru süreci nasıl işleyecek?Finansal yeniden yapılandırmaya başvurmak isteyen firmaların, detaylı ödeme planı ve nakit akışı içeren fizibilite raporu hazırlamasının ardından, çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun uygun bulunmaması halinde, alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde oylama yapılabiliyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre, bankalara borcu olan firmalar için uygulanan finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin süre 2 yıl uzatıldı. Böylece Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulama süresi devam edecek.
Geçici 32’nci maddenin süresi uzatıldı
Karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulanma süresi, 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldı. Söz konusu madde, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Geçici 32’nci madde neyi kapsıyor?
Bankacılık Kanunu’nda yer alan geçici 32’nci madde, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisi bulunan borçluların, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve istihdama katkı sağlamaya devam edebilmeleri amacıyla yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmelerine imkân tanıyor.
Düzenlemeye göre, haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç, çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunabiliyor.
Hangi durumları kapsıyor?
Finansal yeniden yapılandırma kapsamında;
Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması
,
İlave yeni kredi verilmesi
,
Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr paylarının indirilebilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi
,
Alacakların kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilmesi
,
Devir, temlik, tasfiye veya bilanço dışına çıkarma
gibi işlemler yer alıyor.
Başvuru süreci nasıl işleyecek?
Finansal yeniden yapılandırmaya başvurmak isteyen firmaların, detaylı ödeme planı ve nakit akışı içeren fizibilite raporu hazırlamasının ardından, çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun uygun bulunmaması halinde, alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde oylama yapılabiliyor.