CHP Balıkesir İl Başkanı duyurdu: Altıeylül İlçe Başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi görevden alındı
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Keskin'e ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşılan görüntüler sonrası Kesin ile İlçe Yönetim... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiklerini açıkladı.CHP'li 2 ismin görevden alınmalarının sebebi ise Keskin'in işe alım karşılığında para talep ettiğine dair ses kaydı ve görüntülerin bulunduğu sosyal medyadaki bazı paylaşımlar oldu. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaş yaptığı yazılı açıklamada kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, partilerinin tüzel kişiliğini ve üyelerini zan altında bırakan görüntüler ile paylaşımların, Balıkesir İl Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıda detaylı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.Köybaşı yaşanan sürece dair şunları aktardı:
00:08 25.12.2025 (güncellendi: 00:09 25.12.2025)
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiklerini açıkladı.
CHP'li 2 ismin görevden alınmalarının sebebi ise Keskin'in işe alım karşılığında para talep ettiğine dair ses kaydı ve görüntülerin bulunduğu sosyal medyadaki bazı paylaşımlar oldu.
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaş yaptığı yazılı açıklamada kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, partilerinin tüzel kişiliğini ve üyelerini zan altında bırakan görüntüler ile paylaşımların, Balıkesir İl Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıda detaylı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.
Köybaşı yaşanan sürece dair şunları aktardı:
"Bu değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 102 yıllık köklü geçmişimize yakışır etik değerlere sahip, örgüt disiplinine sıkı sıkıya bağlı ve yurttaşlarımızın güvenini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, altı ok ilkeleriyle şekillenen partimizde kurucu değerlerimizden asla taviz vermeden, eşitlik, adalet, dürüstlük ve sosyal demokrasi temelinde yurttaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğimizden, bu ilke ve duruşla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."