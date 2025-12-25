Papa 14. Leo, Vatikan'da ilk kez Noel ayini yönetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/papa-14-leo-vatikanda-ilk-kez-noel-ayini-yonetti-1102201384.html
Noel Yortusu dolayısıyla Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nda ilk kez Noel ayinini yönetti. Ayine çok sayıda din adamı, diplomatik temsilci ve davetli katıldı.Papa Franciscus’un vefatının ardından 8 Mayıs’taki konklavda seçilen Papa 14. Leo, konuşmasında materyalizmi eleştirerek çarpık bir ekonominin insanları meta gibi gördüğünü söyledi. Ayin öncesinde bazilika önünde toplanan inananları da selamlayan Papa’nın, gece yarısına yakın saatte başlayan uzun ayiniyle eski geleneklere dönüş yaptığı yorumları yapıldı.Papa, yarın da Noel ayini ertesinde dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.
