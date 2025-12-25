https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/japonya-basbakani-takaichi-cinping-ile-gorusmesi-oncesinde-ilk-abd-ziyaretini-gerceklestirebilir-1102200487.html

'Japonya Başbakanı Takaichi, Cinping ile görüşmesi öncesinde ilk ABD ziyaretini gerçekleştirebilir'

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, göreve geldikten sonra ilk kez Mart ayı sonlarında ABD'yi ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.Takaichi, Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı zirve görüşmeleri öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umuyor. Tokyo başlangıçta Ocak ayını, yani parlamentonun olağan oturumunun açılışından hemen öncesini önermişti, ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.Mart ayı sonlarında yapılacak bir ABD gezisinin, Takaichi'ye 2026 bütçesi için parlamento onayını alma fırsatı tanıyacağı bildiriliyor. Gezi, Washington'ın tutumuna bağlı olarak Nisan ayına veya daha sonrasına da sarkabilir. Kyodo haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırarak bildirdiğine göre zirvenin amacı, Japonya'nın Çin'in tutumuna ilişkin endişelerini iletmek ve Çin-Japonya ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde ABD'nin desteğini kazanmak.Neler olmuştu?Takaichi'nin Kasım ayı başlarında Tayvan'da askeri bir tırmanmanın 'hayatta kalmayı tehdit eden bir durum' yaratacağını ve Japonya'nın karşılık vermek zorunda kalacağını söylemesinin ardından Japonya ve Çin arasındaki gerilim tırmandı. Bu açıklamalar Çin'den olduğu kadar Japonya'daki muhalefet partilerinden de tepki çekti.

