‘Özel askeri harekattan sonra Rusya'nın silah ihracat hacmi yılda 15-17 milyar dolara ulaşacak’

25.12.2025

Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, yaptığı açıklamada Rusya'nın silah ve askeri teçhizat üretimine yönelik sanayi kapasitesinin önemli bir kısmının özel askeri harekatın tamamlanmasının ardından yerli silahların ihracatına odaklanacağını, yıllık ihracat hacminin 15 ila 17 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti.Korotçenko, “Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin değerlendirmesine göre, özel askeri harekattan sonraki 3 ila 5yıl içinde Rusya'nın silah ihracatı yılda yaklaşık 15-17 milyar dolara ulaşacak. Bu çok iyi bir rakam” diye konuştu.Rus savunma sanayisinin özel operasyon sırasında tüm beklentileri aştığını ve çeşitli alanlarda silah üretimini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan yetkili, bununla birlikte modern yüksek teknoloji savaşındaki pratik deneyime dayanarak modernize edilen ve geliştirilen Rus silahlarının harekat sırasında Batı modellerine üstünlüğünü kanıtladığını, bunun yalnızca gelecekte dünya pazarında yüksek ve istikrarlı talebi garanti etmekle kalmayıp, aynı zamanda Rusya'nın dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı konumunu korumasını da sağlayacağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı’nın, Federal Askeri-Teknik İş Birliği Servisi’nin (FSVTS) ve Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Rusya'nın küresel silah pazarındaki liderler arasındaki konumunu korumak için yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Korotçenko, “Karmaşık jeopolitik duruma ve Batı'nın başlattığı yaptırım savaşına rağmen, ülkemiz yabancı ülkelerle askeri-teknik bağlarını genişletiyor ve ihracat yükümlülüklerini titizlikle yerine getiriyor, bu da Rusya'nın güvenilir bir iş ortağı itibarını bir kez daha teyit ediyor” vurgusunu yaptı.

