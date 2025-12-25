https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/msbden-ihalarla-ilgili-aciklama-tum-devletlerin-karsi-karsiya-oldugu-yeni-nesil-bir-tehdit-1102212803.html

MSB'den İHA'larla ilgili açıklama: 'Tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdit'

MSB kaynakları düşen ve düşürülen İHA'larla ilgili açıklama yaptı. Balıkesir ve Kocaeli'nde düşmüş olan İHA'larla ilgili incelemelerin devam ettiği... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık toplantısında düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin açıklamalarda bulunuldu. MSB kaynakları Balıkesir ve Kocaeli'nde düşmüş halde bulunan İHA'ların incelenmesinin devam ettiğini belirtirken, "Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir." denildi. İHA'larla ilgili araştırma devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin sorular üzerine, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edilerek güvenli bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Balıkesir ve Kocaeli'nde düşmüş halde bulunan İHA'lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden çatışma sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."Düşen uçakla tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedirLibya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiği, bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatıldığı anlatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki insansız hava aracı (İHA), bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopterinin derhal bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:"Arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."Yunanistan'la ilgili soruları da yanıtladıBakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri işbirliği girişimlerine de değinildi.Açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:"Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır, ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil, dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, işbirliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır."Öte yandan açıklamada, Yunan basınında yer alan "hava sahası ihlali" iddialarına ilişkin, "Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir." ifadeleri kullanıldı.

