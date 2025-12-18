https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/msb-karadenizde-kontrolden-cikan-iha-f-16lar-tarafindan-kontrollu-mudahaleyle-dusuruldu-1101910006.html

MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü

MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Karadeniz'de düşürülen İHA ilgili konuştu. Kaynaklar hava sahasıyla ilgili zafiyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını... 18.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, Karadeniz hava sahasında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bakanlık kaynakları, düşürülen İHA'yla ilgili olarak, "Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, "Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır." açıklaması yaptı.

