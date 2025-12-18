Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/msb-karadenizde-kontrolden-cikan-iha-f-16lar-tarafindan-kontrollu-mudahaleyle-dusuruldu-1101910006.html
MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü
MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Karadeniz'de düşürülen İHA ilgili konuştu. Kaynaklar hava sahasıyla ilgili zafiyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T12:13+0300
2025-12-18T12:52+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100787708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_385606411a7e8f7c29bea2fcb76e6aac.jpg
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, Karadeniz hava sahasında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bakanlık kaynakları, düşürülen İHA'yla ilgili olarak, "Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, "Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır." açıklaması yaptı.
türki̇ye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100787708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc6acd62622dba577139e40d25918737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz
milli savunma bakanlığı (msb), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz

MSB: Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü

12:13 18.12.2025 (güncellendi: 12:52 18.12.2025)
© MSBMSB kaynakları
MSB kaynakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
© MSB
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Karadeniz'de düşürülen İHA ilgili konuştu. Kaynaklar hava sahasıyla ilgili zafiyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtilirken İHA'nın kontrollü müdahaleyle düşürüldüğünü kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, Karadeniz hava sahasında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Bakanlık kaynakları, düşürülen İHA'yla ilgili olarak, "Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, "Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır." açıklaması yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала