Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek
Meteoroloji İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yaptı. Cuma gününe işaret edilen uyarıya göre yeni yılın ilk günlerinin ise yağışlı geçeceği... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi.Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da cuma günü görülecek yağışların aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da kar yağışı ne zaman?İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura şekline dönmesi bekleniyor.Kent genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.2026'nın ilk günlerinde hava nasıl olacak?Yeni yılın ilk günlerinde ise Marmara genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının İstanbul genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyaran Meteoroloji, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı belirtti.
