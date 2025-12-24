https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/hatayda-36-buyuklugunde-deprem--1102199499.html
Sputnik Türkiye
Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24.12.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Hassa ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 23.35'te meydana gelen depremin derinliği 8.62 kilometre olarak kaydedildi.Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
