Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: İstanbul ve İzmir dahil sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara dahil beş bölgede sağanak yağı bekleniyor. Antalya'da kuvvetli sağanakla birlikte ani su baskını uyarısı yapıldı. Ardahan ve Artvin'de kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Aralık hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak etkili olacak.
Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ani su baskını uyarısı var
Yağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
Bursa – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çanakkale – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
Denizli – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin’in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli yağış görülebilir. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Adana – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; doğusunda yerel kuvvetli
Hatay – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Eskişehir – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Kayseri – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Bolu – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Düzce – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Amasya – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.
Erzurum – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel durum: Parçalı bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman – 10°C – Parçalı bulutlu
Diyarbakır – 12°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep – 14°C – Parçalı bulutlu
Mardin – 11°C – Parçalı bulutlu