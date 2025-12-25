https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/meteoroloji-5-bolge-icin-saat-verdi-istanbul-ve-izmir-dahil-saganak-etkili-olacak-1102201502.html

Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: İstanbul ve İzmir dahil sağanak etkili olacak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63d7ce1137533bc01c8a2af34d8392.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Aralık hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak etkili olacak. Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Ani su baskını uyarısı varYağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.EGEGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.AKDENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin’in batı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli yağış görülebilir. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.İÇ ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.BATI KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak, Düzce, Bolu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.DOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı ve çok bulutlu. Ardahan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUGenel durum: Parçalı bulutlu. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON HABERLER

