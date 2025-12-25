https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/marti-tag-surucusunu-darp-eden-taksi-soforleri-hakkinda-karar-cikti-12-yil-6-aya-kadar-hapis-cezasi-1102218531.html

Martı TAG sürücüsünü darp eden taksi şoförleri hakkında karar çıktı: 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası

Ankara'da uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darp eden 3 taksi sürücüsüne 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları Martı TAG sürücüsünün aracına binen ve kendilerini polis olarak tanıtan taksi şoförleri, sürücüyü darp edip o anları da kaydetmişti. Sürücünün şikayeti üzerine haklarında dava açılan taksi şoförleri hakkında mahkeme kararını açıkladı. Üç taksici için 3 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Bizi kaçırmaya kalktı diyerek savunma yaptılar Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz Murat Akbaş katılmazken, tutuksuz sanıklar Abdurrahman Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş katıldı. Sanık Abdurrahman Akbaş, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Şoför dur dememize rağmen polisin yanında durmadı. Bizi kaçırmaya çalıştı. Ben araba anahtarını almaya çalışmadım, arabayı durdurmaya çalıştım. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Murat Akbaş ve Ömer Berkan Altunbaş da mahkemeden beraat talebinde bulundular.12 yıl 6 aya kadar hapis cezalarına çarptırıldılarAvukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Abdurrahman Akbaş'ı "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 12 yıl 6 ay, sanık Murat Akbaş'ı ise "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanık Ömer Berkan Altunbaş'a da "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Umut Can Kurtoğlu'nun beraatine hükmetti.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş ve Murat Akbaş'ın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları belirtildi. Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları bildirildi. İddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyordu.

