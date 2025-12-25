https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/marketler-pazar-gunu-kapaniyor-mu-talep-gundeme-getirildi-1102213945.html
Marketler pazar günü kapanıyor mu? Talep gündeme getirildi
Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda pazar günü market zincirlerinin kapalı olması konusunda ortak görüşe ulaştı. Toplantı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle gerçekleştirildi.TPF’den yapılan açıklamaya göre, “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oturumlarda aile yapısı, istihdam sürekliliği ve ekonomik sürdürülebilirlik ele alındı.TPF Başkanı Düzgün: Tarihi bir eşikteyizTPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü marketlerin kapalı olması yönünde ortak mutabakata varıldığını söyledi. Düzgün, güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar tatilinin şart olduğunu vurguladı.'Son sözü Ticaret Bakanlığı söylemeli'Düzgün, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.”Programa katılan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerdeki pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkânını ortadan kaldırdığını söyledi. Baran, konunun rekabet gücü, ekonomik dengeler ve tüketici beklentileri birlikte değerlendirilerek ele alınması gerektiğini ifade etti.TESK: Küçük esnaf korunacakTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını belirtti.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata varıldı. TESK, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, aile, çalışan refahı ve nitelikli istihdam vurgusu öne çıktı.
