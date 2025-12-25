https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/marketler-pazar-gunu-kapaniyor-mu-talep-gundeme-getirildi-1102213945.html

Marketler pazar günü kapanıyor mu? Talep gündeme getirildi

Marketler pazar günü kapanıyor mu? Talep gündeme getirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata varıldı. TESK... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T12:52+0300

2025-12-25T12:52+0300

2025-12-25T12:52+0300

türki̇ye

market

çalıştay

ankara

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png

Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda pazar günü market zincirlerinin kapalı olması konusunda ortak görüşe ulaştı. Toplantı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle gerçekleştirildi.TPF’den yapılan açıklamaya göre, “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlıklı çalıştaya kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oturumlarda aile yapısı, istihdam sürekliliği ve ekonomik sürdürülebilirlik ele alındı.TPF Başkanı Düzgün: Tarihi bir eşikteyizTPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü marketlerin kapalı olması yönünde ortak mutabakata varıldığını söyledi. Düzgün, güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar tatilinin şart olduğunu vurguladı.'Son sözü Ticaret Bakanlığı söylemeli'Düzgün, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.”Programa katılan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerdeki pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme imkânını ortadan kaldırdığını söyledi. Baran, konunun rekabet gücü, ekonomik dengeler ve tüketici beklentileri birlikte değerlendirilerek ele alınması gerektiğini ifade etti.TESK: Küçük esnaf korunacakTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/resmi-gazetede-yayimlandi-yargitaydan-ihbar-tazminati-karari-1102207491.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

market, çalıştay, ankara, ticaret bakanlığı