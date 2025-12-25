https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/kremlin-dmitriyevin-miamiden-getirdigi-materyalleri-analiz-ediyoruz-1102215459.html

Kremlin: Dmitriyev’in Miami’den getirdiği materyalleri analiz ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev’in Miami’deki görüşmenin ardından Moskova’ya getirdiği, Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin planın... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında ABD temsilcilerinden aldığı Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin planın taslağıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a bir mesaj göndererek Noel bayramını kutladığını bildirdi.‘Zelenskiy’in Noel mesajı öfke dolu’Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in “gerçekten tuhaf” Noel konuşması ile ilgili haberleri gördüklerini söyleyen Peskov, “Kültürden yoksun ve öfke dolu. Kontrolü kaybeden bir adama benziyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

