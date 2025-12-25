https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/kremlin-dmitriyevin-miamiden-getirdigi-materyalleri-analiz-ediyoruz-1102215459.html
Kremlin: Dmitriyev'in Miami'den getirdiği materyalleri analiz ediyoruz
Kremlin: Dmitriyev’in Miami’den getirdiği materyalleri analiz ediyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev’in Miami’deki görüşmenin ardından Moskova’ya getirdiği, Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin planın... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında ABD temsilcilerinden aldığı Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin planın taslağıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a bir mesaj göndererek Noel bayramını kutladığını bildirdi.'Zelenskiy'in Noel mesajı öfke dolu'Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in "gerçekten tuhaf" Noel konuşması ile ilgili haberleri gördüklerini söyleyen Peskov, "Kültürden yoksun ve öfke dolu. Kontrolü kaybeden bir adama benziyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
2025
Kremlin: Dmitriyev’in Miami’den getirdiği materyalleri analiz ediyoruz
14:19 25.12.2025 (güncellendi: 14:23 25.12.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev’in Miami’deki görüşmenin ardından Moskova’ya getirdiği, Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin planın taslağı üzerin analiz çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev’in ABD’nin Miami kentinde gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında ABD temsilcilerinden aldığı Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin planın taslağıyla ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Bu planla ilgili olarak, Dmitriyev’in Putin’e ilettiği materyalin analizini yapıyoruz. Sonra Devlet Başkanı’nın alacağı kararlara bağlı olarak Amerikalılarla iletişimimizi sürdüreceğiz.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a bir mesaj göndererek Noel bayramını kutladığını bildirdi.
‘Zelenskiy’in Noel mesajı öfke dolu’
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in “gerçekten tuhaf” Noel konuşması ile ilgili haberleri gördüklerini söyleyen Peskov, “Kültürden yoksun ve öfke dolu. Kontrolü kaybeden bir adama benziyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Onun siyasi ve diplomatik yollarla bir çözüme yönelik yeterli bir karar verebilecek yeteneğe sahip olup olmadığı sorusu akla geliyor.