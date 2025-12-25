https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/japonyada-56-buyuklugunde-deprem-1102245590.html
Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında öncel büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T20:13+0300
2025-12-25T20:13+0300
2025-12-25T20:36+0300
son depremler
abd
asya & pasifik
japonya
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 01.17'de, Aomori'nin Pasifik kıyısı açıklarında, 40 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.Depremin merkez üssü, 41.2 derece kuzey enlemi ve 142.6 derece doğu boylamı olarak belirlendi.Herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/hatayda-36-buyuklugunde-deprem--1102199499.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, asya & pasifik, japonya, deprem, deprem son dakika
abd, asya & pasifik, japonya, deprem, deprem son dakika
Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
20:13 25.12.2025 (güncellendi: 20:36 25.12.2025)
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında öncel büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 01.17'de, Aomori'nin Pasifik kıyısı açıklarında, 40 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, 41.2 derece kuzey enlemi ve 142.6 derece doğu boylamı olarak belirlendi.
Herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.