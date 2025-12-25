https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/japonyada-56-buyuklugunde-deprem-1102245590.html

Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında öncel büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T20:13+0300

2025-12-25T20:13+0300

2025-12-25T20:36+0300

son depremler

abd

asya & pasifik

japonya

deprem

deprem son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 01.17'de, Aomori'nin Pasifik kıyısı açıklarında, 40 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.Depremin merkez üssü, 41.2 derece kuzey enlemi ve 142.6 derece doğu boylamı olarak belirlendi.Herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/hatayda-36-buyuklugunde-deprem--1102199499.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, asya & pasifik, japonya, deprem, deprem son dakika