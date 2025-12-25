Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında öncel büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldi. 25.12.2025
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 01.17'de, Aomori'nin Pasifik kıyısı açıklarında, 40 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.Depremin merkez üssü, 41.2 derece kuzey enlemi ve 142.6 derece doğu boylamı olarak belirlendi.Herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın kuzeyindeki Aomori Eyaleti açıklarında öncel büyüklüğü 5.6 olan bir deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, yerel saatle 01.17'de, Aomori'nin Pasifik kıyısı açıklarında, 40 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin merkez üssü, 41.2 derece kuzey enlemi ve 142.6 derece doğu boylamı olarak belirlendi.
Herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.
