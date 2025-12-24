https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/arakci-diplomasi-elini-uzatmak-bombardiman-ucaklari-gondermek-ve-basarisizliklarini-basari-gibi-1102199217.html
Arakçi: 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve başarısızlıklarını başarı gibi göstermek değildir
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Tahran'a 'diplomasi eli uzatma' söylemiyle dünyayı aldatmayı bırakmasını söyledi.Arakçi, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus'un ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere hazır olduğu yönündeki iddiasına yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD halkımıza ateş açmayı ve diplomasiyi baltalamayı tercih ettiğinde, dünya bizim nasıl müzakere ettiğimizi gördü. 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve ardından başarısızlıklarını bir başarı gibi göstermek anlamına gelmez. Dünyayı aldatmaya çalışmak yerine gerçek ve dürüst diplomasiyi deneyin"