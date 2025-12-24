Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/arakci-diplomasi-elini-uzatmak-bombardiman-ucaklari-gondermek-ve-basarisizliklarini-basari-gibi-1102199217.html
Arakçi: 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve başarısızlıklarını başarı gibi göstermek değildir
Arakçi: 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve başarısızlıklarını başarı gibi göstermek değildir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere hazır olduğu yönündeki iddialara yanıt vererek, ABD'nin 'diplomasi eli uzatma'... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T23:25+0300
2025-12-24T23:25+0300
dünya
abd
i̇ran
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Tahran'a 'diplomasi eli uzatma' söylemiyle dünyayı aldatmayı bırakmasını söyledi.Arakçi, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus'un ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere hazır olduğu yönündeki iddiasına yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/rubio-abd-2026da-daha-fazla-zorlukla-karsi-karsiya-kalacak-1102198559.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4beb68027ce795229bd28119dbde25d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abbas arakçi
abd, i̇ran, abbas arakçi

Arakçi: 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve başarısızlıklarını başarı gibi göstermek değildir

23:25 24.12.2025
© AP Photoİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AP Photo
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere hazır olduğu yönündeki iddialara yanıt vererek, ABD'nin 'diplomasi eli uzatma' söylemiyle dünyayı aldatmayı bırakmasını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Tahran'a 'diplomasi eli uzatma' söylemiyle dünyayı aldatmayı bırakmasını söyledi.
Arakçi, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus'un ABD'nin İran ile doğrudan müzakerelere hazır olduğu yönündeki iddiasına yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD halkımıza ateş açmayı ve diplomasiyi baltalamayı tercih ettiğinde, dünya bizim nasıl müzakere ettiğimizi gördü. 'Diplomasi elini uzatmak', bombardıman uçakları göndermek ve ardından başarısızlıklarını bir başarı gibi göstermek anlamına gelmez. Dünyayı aldatmaya çalışmak yerine gerçek ve dürüst diplomasiyi deneyin"
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
DÜNYA
Rubio: ABD, 2026'da daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak
22:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала