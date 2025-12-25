https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/israil-sari-hatti-gazze-ile-kalici-sinir-haline-getirmeye-calisiyor-1102246236.html

‘İsrail, ‘sarı hattı’ Gazze ile kalıcı sınır haline getirmeye çalışıyor’

‘İsrail, ‘sarı hattı’ Gazze ile kalıcı sınır haline getirmeye çalışıyor’

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze Şeridi'nde yerleşim kurulmasına dair açıklamaları ve ardından geri adım atmasını değerlendiren İsrail konuları uzmanı Dr...

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 'Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına' yönelik açıklaması ve sonrasında bu ifadelerinden geri adım atması, bölgeye dair derinleşen stratejik hedeflerin yansıması olarak değerlendiriliyor.İsrail konuları uzmanı Dr. Hüseyin ed-Deek, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, sahadaki gelişmelerin stratejik niteliğine dikkat çekerek şunları söyledi:Ed-Deek, mevcut durumun Gazze Şeridi’nin fiilen ciddi ölçüde daralmasına yol açtığını ve yeniden inşa projelerinin sadece İsrail denetimindeki alanlarda uygulanmasının planlandığını vurguladı.‘Trump Planı’ olarak bilinen belgeye de atıfta bulunan uzman, sözde planın 17. maddesinin bu gelişmeleri öngördüğüne dikkat çekti.Uzman, İsrail’in siyasi yaklaşımının doğası gereği uzlaşıya kapalı olduğunu da belirterek şöyle devam etti::

