‘İsrail, ‘sarı hattı’ Gazze ile kalıcı sınır haline getirmeye çalışıyor’
‘İsrail, ‘sarı hattı’ Gazze ile kalıcı sınır haline getirmeye çalışıyor’
25.12.2025
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 'Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına' yönelik açıklaması ve sonrasında bu ifadelerinden geri adım atması, bölgeye dair derinleşen stratejik hedeflerin yansıması olarak değerlendiriliyor.İsrail konuları uzmanı Dr. Hüseyin ed-Deek, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, sahadaki gelişmelerin stratejik niteliğine dikkat çekerek şunları söyledi:Ed-Deek, mevcut durumun Gazze Şeridi’nin fiilen ciddi ölçüde daralmasına yol açtığını ve yeniden inşa projelerinin sadece İsrail denetimindeki alanlarda uygulanmasının planlandığını vurguladı.‘Trump Planı’ olarak bilinen belgeye de atıfta bulunan uzman, sözde planın 17. maddesinin bu gelişmeleri öngördüğüne dikkat çekti.Uzman, İsrail’in siyasi yaklaşımının doğası gereği uzlaşıya kapalı olduğunu da belirterek şöyle devam etti::
21:14 25.12.2025
© AA / Khames AlrefiAteşkes sonrası Gazze'deki yıkım gün yüzüne çıktı
İsrail Savunma Bakanı’nın Gazze Şeridi’nde yerleşim kurulmasına dair açıklamaları ve ardından geri adım atmasını değerlendiren İsrail konuları uzmanı Dr. Hüseyin ed-Deek, Tel Aviv’in Gazze’nin fiili sınırlarını daraltarak ‘yeni bir gerçeklik’ dayatma peşinde olduğunu belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 'Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına' yönelik açıklaması ve sonrasında bu ifadelerinden geri adım atması, bölgeye dair derinleşen stratejik hedeflerin yansıması olarak değerlendiriliyor.
İsrail konuları uzmanı Dr. Hüseyin ed-Deek, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, sahadaki gelişmelerin stratejik niteliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

İsrail’de, ‘sarı hattı’ ülkeyi Gazze Şeridi’nden ayıran yeni bir sınıra dönüştürme yönünde bir eğilim var. Tel Aviv şu anda, ABD yönetiminden sahadaki bu yeni fiili durumu meşrulaştırmasını, yani İsrail’in bu hattın ötesindeki varlığının kalıcı bir ayrım çizgisi olarak tescil edilmesini sağlamaya doğru ilerliyor.

Ed-Deek, mevcut durumun Gazze Şeridi’nin fiilen ciddi ölçüde daralmasına yol açtığını ve yeniden inşa projelerinin sadece İsrail denetimindeki alanlarda uygulanmasının planlandığını vurguladı.
Gazze Şeridi gerçekte, önceki yüzölçümünün yaklaşık yüzde 42’sine sıkıştırılmış durumda. İsrail ise ‘tampon bölgeler oluşturma gereğini’ gerekçe göstererek kalan yüzde 58’i kontrol ediyor.
‘Trump Planı’ olarak bilinen belgeye de atıfta bulunan uzman, sözde planın 17. maddesinin bu gelişmeleri öngördüğüne dikkat çekti.
Bu plana göre, ikinci aşamaya geçişin başarısızlığa uğraması durumunda, yeniden imar süreci tam da İsrail’in kontrol ettiği bölgelerde başlatılacak. Mevcut koşullar altında bu senaryo her geçen gün daha olası hale geliyor.
Uzman, İsrail’in siyasi yaklaşımının doğası gereği uzlaşıya kapalı olduğunu da belirterek şöyle devam etti::
Tel Aviv’deki siyasi mantık, belirleyici savaşların berabere bitmeyeceği varsayımına dayanıyor. İsrail, Gazze’de tam ve kesin bir askeri sonuç elde edemediği için, şimdi de bölgenin önemli bölümleri üzerindeki denetimini kalıcı kılacak yeni bir gerçeklik dayatmaya çalışıyor.
