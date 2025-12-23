https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/israil-savunma-bakani-katz-gazzeden-tamamen-cekilmeyecegiz-kuzeye-yeniden-yerlesecegiz-1102118871.html

İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze’den tamamen çekilmeyeceğiz, kuzeye yeniden yerleşeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz, kuzeye yeniden yerleşeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceklerini ve uygun zamanda Gazze’nin kuzeyine yeniden yerleşeceklerini söyledi. Katz’ın açıklamaları, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki çekilme beklentileriyle çelişti. Yerel basında yer alan haberlere göre Katz, işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşası için düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Burada yaptığı açıklamada Katz, ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’nin bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdüreceğini belirtti. Katz, “Zamanı geldiğinde, boşaltılan yasa dışı yerleşimlerin yerine Gazze’nin kuzeyinde karakollar kuracağız. Bunu doğru zamanda ve uygun şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına göre ikinci aşamanın ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki tüm bölgelerden çekilmesi gerekiyor. Ancak Katz’ın açıklamaları, İsrail yönetiminin Gazze’deki işgali sürdürme niyetini ortaya koydu. İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında Gazze Şeridi’ni işgal etmiş, ilerleyen yıllarda bölgede çok sayıda yasa dışı yerleşim birimi inşa etmişti. Bu yerleşimler 2005 yılında boşaltılmıştı. Buna karşın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kabinesindeki bazı bakanlar ile çeşitli dernek ve kuruluşlar, Gazze’de boşaltılan yerleşimlerin yeniden inşa edilmesini savunuyor.'Şam'dan bir milimetre dahi geri adım atmayacağız'Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ve Şam yönetimiyle de bir anlaşmanın olmayacağını kaydeden Katz, "Kimseye dayanmıyoruz ve kimse gelip bize aksini söylememeli. Hiçbir anlaşma olmayacak ve Suriye'de bir milimetre bile geri adım atmayacağız" ifadesini kullandı.ABD destekli müzakerelerGeçtiğimiz aylarda ABD öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucu İsrail ile Şam yönetimi arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti. Şam ile Tel Aviv arasındaki müzakereler şu an için kesin bir sonuca varmadı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de 7 Aralık'ta, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.

