İslam dünyası Regaib Kandili'ni bugün idrak ediyor

İslam dünyası bugün Regaib Kandili'ni idrak ediyor. Kandil özel programı, saat 19.45'de TRT ekranlarından canlı olarak verilecek. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

İslam alemi için mukaddes üç aylar 21 Aralık'ta başladı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, içinde birçok özel geceyi de barındırıyor. İslam dünyası bugün Regaib Kandili'ni idrak ediyor. Regaip Kandili özel programı Konya Sultan Selim Camii'nden saat 19.45'de TRT-1 ekranlarından canlı olarak verilecek.İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in Allah'ın (cc) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'a, "Ramazanın Müjdecisi" Berat Kandili ise 2 Şubat'a denk gelecek.Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek.Müslümanlar 20 Mart'ta ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

