Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/islam-aleminde-mukaddes-uc-aylar-bugun-basliyor-kandil-gunleri-ne-zaman-1102019377.html
İslam aleminde mukaddes üç aylar bugün başlıyor: Kandil günleri ne zaman?
İslam aleminde mukaddes üç aylar bugün başlıyor: Kandil günleri ne zaman?
Sputnik Türkiye
İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün başlıyor. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T10:27+0300
2025-12-21T10:27+0300
yaşam
üç aylar
kandil
kandil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061341_0:177:1890:1240_1920x0_80_0_0_97efa80fc3feea7ec8a926da9772c5b5.jpg
Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girilecek.Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.İslam aleminde Hazreti Muhammed'in Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/moskovada-muslumanlar-ramazan-bayrami-namazinda-camilere-akin-etti-1094997322.html
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061341_1:0:1890:1417_1920x0_80_0_0_246b10e1157914906323f62e620b2612.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
üç aylar, kandil, kandil
üç aylar, kandil, kandil

İslam aleminde mukaddes üç aylar bugün başlıyor: Kandil günleri ne zaman?

10:27 21.12.2025
© AA / Orhan TaşkıranRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© AA / Orhan Taşkıran
Abone ol
İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün başlıyor.
Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girilecek.
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.
İslam aleminde Hazreti Muhammed'in Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Празднование Ураза-байрама в России - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2025
DÜNYA
Moskova'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazında camilere akın etti
30 Mart, 15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала