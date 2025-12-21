https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/islam-aleminde-mukaddes-uc-aylar-bugun-basliyor-kandil-gunleri-ne-zaman-1102019377.html

İslam aleminde mukaddes üç aylar bugün başlıyor: Kandil günleri ne zaman?

İslam aleminde mukaddes üç aylar bugün başlıyor: Kandil günleri ne zaman?

Sputnik Türkiye

İslam dünyasında Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün başlıyor. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T10:27+0300

2025-12-21T10:27+0300

2025-12-21T10:27+0300

yaşam

üç aylar

kandil

kandil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061341_0:177:1890:1240_1920x0_80_0_0_97efa80fc3feea7ec8a926da9772c5b5.jpg

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girilecek.Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı Recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.İslam aleminde Hazreti Muhammed'in Allah'ın (CC) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/moskovada-muslumanlar-ramazan-bayrami-namazinda-camilere-akin-etti-1094997322.html

kandil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üç aylar, kandil, kandil