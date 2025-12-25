https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/hondurasta-devlet-baskani-secimini-filistin-kokenli-aday-nasry-asfura-kazandi-1102204128.html

Honduras’ta devlet başkanı seçimini Nasry Asfura kazandı

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta 30 Kasım’da düzenlenen devlet başkanı seçimlerini, Ulusal Parti adayı Nasry Asfura kazandı. Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) açıkladığı resmi sonuçlara göre, “Papi a la orden” (Emrinizdeyim) lakabıyla tanınan Asfura, oyların yüzde 40,26’sını alarak devlet başkanı seçildi. Liberal Parti’nin adayı Salvador Nasralla yüzde 39,54 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi’nin (Libre) adayı Rixi Moncada ise yüzde 19,19 oyla üçüncü oldu. Adaylar arasındaki oy farkının düşük olması ve itirazlar nedeniyle sonuçlar gecikmeli olarak duyuruldu. Basında yer alan haberlere göre, Liberal Parti adayı Nasralla, oyların eksik sayıldığı gerekçesiyle Asfura’nın zaferini kabul etmediğini açıkladı ve seçim sonuçlarını tanımadığını duyurdu. CNE Başkanı Ana Paola Hall da seçim sürecinde teknik aksaklıklar yaşandığını doğrulayarak, nihai sonuçların gecikebileceğini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Seçim sonuçları uzun süre kesinleşmedi30 Kasım'da düzenlenen seçimlerde oyların büyük çoğunluğu açılmasına rağmen resmi sonuçlar kesinleşmemişti. Seçim sürecinin ardından Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürdü. Castro, oy sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığını ve halk iradesinin hedef alındığını savundu. Muhalefet adayı Salvador Nasralla da seçim sonuçlarının iletildiği TREP sisteminde teknik arızalar ve tutarsızlıklar bulunduğunu belirterek, oyların tutanak bazında yeniden sayılmasını talep etti.Seçim sürecinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bilgisayar sistemi tarafından sayılmayan oy pusulaları için Ulusal Seçim Konseyi 19 Aralık’ta yaklaşık yüzde 15’lik bir oy diliminde manuel sayım başlatmıştı.Yetkililer nihai sonuçların manuel sayımların tamamlanmasının ardından açıklanacağını belirtmişti.Asfura kimdir?Filistin kökenli iş insanı Nasry Asfura, 8 Haziran 1958’de Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da doğdu. Tegucigalpa’da iki dönem belediye başkanlığı yapan Asfura, bu dönemde özellikle trafik sorununu azaltmaya yönelik çelik ve beton altyapı projeleriyle öne çıktı. Seçim kampanyasında mali istikrarın sağlanması, istihdamın artırılması ve üretken altyapının güçlendirilmesi gibi başlıklara odaklanan Asfura, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile yerel ekonomiye hızlı etki edecek projeleri hayata geçirme vaatlerinde bulundu. Asfura, 2020 yılında kara para aklama, dolandırıcılık ve kamu kaynaklarını kötüye kullanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu suçlamaları reddeden Asfura, uluslararası yolsuzluk iddialarıyla anılan Pandora Belgeleri ile de bağlantısının bulunmadığını savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde Honduraslı seçmenleri Asfura’yı desteklemeye çağırmış ve Ulusal Parti adayının kazanması halinde Honduras’a “çok fazla destek” sağlanacağını ifade etmişti.

