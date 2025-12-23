https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/uyusturucu-sorusturmasinda-hakkinda-yakalama-karari-olan-seyma-subasidan-yeni-paylasim-kalbimin-1102086023.html

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: 'Kalbimin yönü derinleşti'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Subaşı, Kuran-ı Kerim'den bir... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

yaşam

şeyma subaşı

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu operasyonu

Ünlü isimleri yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti. Subaşı, ikinci kez Kuran-ı Kerim'in Türkçe meailinden bir sayfa paylaşarak, "Ben değişmedim, sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin' sözleriyle paylaştı. Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. En kısa zamanda döneceğim demiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" açıklamasını yapmış, ardından hikaye kısmında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ve tespihli fotoğraf paylaşmıştı.Ben değişmedimSubaşı bu paylaşımın ardından yine Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa paylaştı. Ünlü isim fotoğrafı da "Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" notuyla paylaştı.

