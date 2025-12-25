https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/hadiseye-mahkemeden-iyi-haber-ahmet-cakara-actigi-davayi-kazandi-1102207345.html

Hadise'ye mahkemeden iyi haber: Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı

Hadise'ye mahkemeden iyi haber: Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Hadise spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazandı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T10:49+0300

2025-12-25T10:49+0300

2025-12-25T10:49+0300

yaşam

ahmet çakar

hadise

hakaret

hakaret davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:86:664:460_1920x0_80_0_0_95b1e4314c750bd9d4f6c84b74999c8e.jpg

Ünlü şarkıcı Hadise, bir yayında kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 'hakaret' davası açmıştı. Mahkeme sonuçlandı ve Hadise davayı kazandı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Hadise hakkında yorumda bulunmuştu. Ünlü ismin avukatları harekete geçerek Çakar hakkında şikayetçi olmuştu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol, Ahmet Çakar'ın bu açıklamalarında, iftiralar ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek; "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Tazminata mahkum edildiBeykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Ahmet Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ahmet Çakar'ın bu tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek şekilde yasal faiziyle birlikte Hadise'ye ödemesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kira-odemesi-yaparken-dikkat-tahliyeye-kadar-gidebilir-1101864149.html

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çakar, hadise, hakaret, hakaret davası