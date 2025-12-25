Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/hadiseye-mahkemeden-iyi-haber-ahmet-cakara-actigi-davayi-kazandi-1102207345.html
Hadise'ye mahkemeden iyi haber: Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı
Hadise'ye mahkemeden iyi haber: Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Hadise spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazandı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T10:49+0300
2025-12-25T10:49+0300
yaşam
ahmet çakar
hadise
hakaret
hakaret davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:86:664:460_1920x0_80_0_0_95b1e4314c750bd9d4f6c84b74999c8e.jpg
Ünlü şarkıcı Hadise, bir yayında kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 'hakaret' davası açmıştı. Mahkeme sonuçlandı ve Hadise davayı kazandı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Hadise hakkında yorumda bulunmuştu. Ünlü ismin avukatları harekete geçerek Çakar hakkında şikayetçi olmuştu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol, Ahmet Çakar'ın bu açıklamalarında, iftiralar ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek; "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Tazminata mahkum edildiBeykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Ahmet Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ahmet Çakar'ın bu tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek şekilde yasal faiziyle birlikte Hadise'ye ödemesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kira-odemesi-yaparken-dikkat-tahliyeye-kadar-gidebilir-1101864149.html
hadise
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:24:664:522_1920x0_80_0_0_b3b20e16c1d37df4583c662ffea208e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet çakar, hadise, hakaret, hakaret davası
ahmet çakar, hadise, hakaret, hakaret davası

Hadise'ye mahkemeden iyi haber: Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı

10:49 25.12.2025
© Instagram/HadiseHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© Instagram/Hadise
Abone ol
Şarkıcı Hadise spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı hakaret davasını kazandı.
Ünlü şarkıcı Hadise, bir yayında kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 'hakaret' davası açmıştı. Mahkeme sonuçlandı ve Hadise davayı kazandı.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Hadise hakkında yorumda bulunmuştu. Ünlü ismin avukatları harekete geçerek Çakar hakkında şikayetçi olmuştu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol, Ahmet Çakar'ın bu açıklamalarında, iftiralar ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek; "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Tazminata mahkum edildi

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Ahmet Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ahmet Çakar'ın bu tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek şekilde yasal faiziyle birlikte Hadise'ye ödemesine karar verdi.
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
EKONOMİ
Kira ödemesi yaparken dikkat: Tahliyeye kadar gidebilir
17 Aralık, 11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала