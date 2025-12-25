https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/gazeteci-baris-terkoglu-hakkinda-karar-aciklandi-1102244774.html
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında karar açıklandı
Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı başta olmak üzere çeşitli adli kontrol tedbirleri talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yapılan... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı başta olmak üzere çeşitli adli kontrol tedbirleri talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yapılan duruşmanın ardından Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.